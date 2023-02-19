Є методи, які нас не задовольняють, – у комітеті Ради заслухають доповіді про мобілізацію

В Україні з 24 лютого 2022 року діє правовий режим воєнного стану і триває загальна мобілізація.Під час неї ТЦК та СП постійно здійснюють мобілізаційні заходи в межах кількісних і якісних показників.

Резерви необхідні для перемоги

Вони ж формуються Генеральним штабом з огляду на потреби ЗСУ. Про це в інтерв‘ю повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський.

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Ці потужні резерви необхідні для звільнення українських територій з-під окупації та перемоги у війні. І, за його словами, вони формуються. Так, наприклад, у МВД за програмою покійного міністра Дениса Монастирського формується "Гвардія наступу". У неї висловили бажання вступити вже десятки тисяч громадян.

Незадовільні методи мобілізації

Однак Федір Веніславський висловив стурбованість деякими методами мобілізації, які не задовольняють членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зокрема, мовиться про застосування фізичної сили під час вручення громадянам військових повісток.

Також він згадав, що одному з народних депутатів, члену комітету також вручили повістку просто на площі. А це, як наголосив Веніславський, свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура.

Тож незабаром відбудеться засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, під час якого заслухають доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні.

Заслухаємо керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам. Це неправильний механізм,

– додав Веніславський.

За результатами цього засідання будуть надані рекомендації Кабміну щодо визначення чітких меж, в яких представники військових комісаріатів можуть діяти, а в яких – не можуть.

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