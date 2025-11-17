Дощі накриють Україну, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на 18 листопада
- 18 листопада в Україні очікуються дощі у західних та північних областях, у Карпатах можливий мокрий сніг.
- Температура коливатиметься від 0…+5 градусів на заході до +16…+18 градусів на півдні та сході.
У вівторок, 18 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях очікується дощ, а у Карпатах місцями може бути значний дощ і мокрий сніг.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Місцями сніги та зливи, а подекуди – до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень
Якою буде погода 18 листопада?
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ.
Вітер очікується західний південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в більшості областей місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, вночі в Карпатах 25 метрів за секунду.
Протягом доби температура у західних областях 0…+5 градусів, у північних, Вінницькій та Черкаській областях +4…+9 градусів, на решті території вночі +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.
Яка температура в обласних центрах?
- Київ +6...+8;
- Ужгород +2...+4;
- Львів +2…+4;
- Івано-Франківськ +2...+4;
- Тернопіль +2...+4;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +2...+4;
- Рівне +2...+4;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +8...+10;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди на 18 листопада 2025 року / Фото Укргідрометцентр
Що синоптики кажуть про погоду найближчими днями?
Очікується, що протягом тижня у порівнянні з минулим температурні показники дещо знизяться. За даними синоптиків, у наступні 3 доби температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла. У денні години буде від 8 до 16 градусів тепла.
З вівторка, 18 листопада, у частині регіонів відчується похолодання. У західних областях в період з 18 по 19 листопада прогнозують від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу у нічні години. Вдень буде лише від 0 до 6 градусів тепла.
До слова, 17 листопада синоптики оголосили штормове попередження у західних, Вінницькій та Житомирській областях.