Укр Рус
24 Канал Новини України Дощі накриють Україну, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на 18 листопада
17 листопада, 17:35
3

Дощі накриють Україну, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на 18 листопада

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 18 листопада в Україні очікуються дощі у західних та північних областях, у Карпатах можливий мокрий сніг.
  • Температура коливатиметься від 0…+5 градусів на заході до +16…+18 градусів на півдні та сході.

У вівторок, 18 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях очікується дощ, а у Карпатах місцями може бути значний дощ і мокрий сніг.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Місцями сніги та зливи, а подекуди – до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень

Якою буде погода 18 листопада?

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ.

Вітер очікується західний південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в більшості областей місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, вночі в Карпатах 25 метрів за секунду.

Протягом доби температура у західних областях 0…+5 градусів, у північних, Вінницькій та Черкаській областях +4…+9 градусів, на решті території вночі +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

Яка температура в обласних центрах?

  • Київ +6...+8;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львів +2…+4;
  • Івано-Франківськ +2...+4;
  • Тернопіль +2...+4;
  • Чернівці +2...+4;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк +2...+4;
  • Рівне +2...+4;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +8...+10;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +16...+18;
  • Харків +14...+16.

Прогноз погоди на 18 листопада 2025 року / Фото Укргідрометцентр

Що синоптики кажуть про погоду найближчими днями?

  • Очікується, що протягом тижня у порівнянні з минулим температурні показники дещо знизяться. За даними синоптиків, у наступні 3 доби температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла. У денні години буде від 8 до 16 градусів тепла.

  • З вівторка, 18 листопада, у частині регіонів відчується похолодання. У західних областях в період з 18 по 19 листопада прогнозують від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу у нічні години. Вдень буде лише від 0 до 6 градусів тепла.

  • До слова, 17 листопада синоптики оголосили штормове попередження у західних, Вінницькій та Житомирській областях.