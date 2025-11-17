Дощі накриють Україну, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на 18 листопада

У вівторок, 18 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях очікується дощ, а у Карпатах місцями може бути значний дощ і мокрий сніг.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 18 листопада?

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ.

Вітер очікується західний південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в більшості областей місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду, вночі в Карпатах 25 метрів за секунду.

Протягом доби температура у західних областях 0…+5 градусів, у північних, Вінницькій та Черкаській областях +4…+9 градусів, на решті території вночі +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

Яка температура в обласних центрах?

Київ +6...+8;

Ужгород +2...+4;

Львів +2…+4;

Івано-Франківськ +2...+4;

Тернопіль +2...+4;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +2...+4;

Рівне +2...+4;

Житомир +6...+8;

Вінниця +8...+10;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +12...+14;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +16...+18;

Луганськ +16...+18;

Харків +14...+16.

Прогноз погоди на 18 листопада 2025 року / Фото Укргідрометцентр

