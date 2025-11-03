Укр Рус
Знову дощі, сильний вітер та туман: прогноз погоди на 4 листопада
3 листопада, 16:37
Знову дощі, сильний вітер та туман: прогноз погоди на 4 листопада

Софія Рожик

Погода в Україні у вівторок, 4 листопада, переважно буде хмарна, дощова та вітряна. Водночас у кількох регіонах пригріє до +16.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 листопада?

Синоптики прогнозують, що 4 листопада вночі в західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі.

Вдень дощитиме усюди, крім сходу та південного сходу.

На півдні країни вночі та вранці місцями туман,
– попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде південно-західний, а на сході та південному сході – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі температура повітря буде +4 – +9, а вдень +8 – +13. Теплішим день буде на півдні, де прогнозують до +16.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру

