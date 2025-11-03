Знову дощі, сильний вітер та туман: прогноз погоди на 4 листопада
Погода в Україні у вівторок, 4 листопада, переважно буде хмарна, дощова та вітряна. Водночас у кількох регіонах пригріє до +16.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 4 листопада?
Синоптики прогнозують, що 4 листопада вночі в західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі.
Вдень дощитиме усюди, крім сходу та південного сходу.
На півдні країни вночі та вранці місцями туман,
– попереджають синоптики.
Вітер цього дня буде південно-західний, а на сході та південному сході – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Вночі температура повітря буде +4 – +9, а вдень +8 – +13. Теплішим день буде на півдні, де прогнозують до +16.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
До України повернулося бабине літо. Протягом тижня очікується аномально тепла погода з незначними дощами в деяких регіонах.
А от з 25 листопада в Україні очікується різке похолодання. Воно триватиме щонайменше до 3 грудня.
Перший серйозний сніг в Україні прогнозують наприкінці листопада.