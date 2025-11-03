Укр Рус
3 ноября, 16:37
2

Опять дожди, сильный ветер и туман: прогноз погоды на 4 ноября

София Рожик

Погода в Украине во вторник, 4 ноября, преимущественно будет облачная, дождливая и ветреная. В то же время в нескольких регионах пригреет до +16.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 4 ноября?

Синоптики прогнозируют, что 4 ноября ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях пройдут небольшие, а местами умеренные дожди.

Днем будет дождливо всюду, кроме востока и юго-востока.

На юге страны ночью и утром местами туман,
– предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет юго-западный, а на востоке и юго-востоке – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +4 – +9, а днем +8 – +13. Теплее день будет на юге, где прогнозируют до +16.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра

