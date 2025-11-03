Опять дожди, сильный ветер и туман: прогноз погоды на 4 ноября
Погода в Украине во вторник, 4 ноября, преимущественно будет облачная, дождливая и ветреная. В то же время в нескольких регионах пригреет до +16.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 4 ноября?
Синоптики прогнозируют, что 4 ноября ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях пройдут небольшие, а местами умеренные дожди.
Днем будет дождливо всюду, кроме востока и юго-востока.
На юге страны ночью и утром местами туман,
– предупреждают синоптики.
Ветер в этот день будет юго-западный, а на востоке и юго-востоке – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет +4 – +9, а днем +8 – +13. Теплее день будет на юге, где прогнозируют до +16.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +10...+12;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В Украину вернулось бабье лето. В течение недели ожидается аномально теплая погода с незначительными дождями в некоторых регионах.
А вот с 25 ноября в Украине ожидается резкое похолодание. Оно продлится как минимум до 3 декабря.
Первый серьезный снег в Украине прогнозируют в конце ноября.