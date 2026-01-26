Попередження для водіїв та пішоходів: у Києві та області прогнозують негоду

У Київській області синоптики прогнозують небезпечні погодні явища. Внаслідок цього оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Про це пише столичний відділ Укргідрометцентру.

Яку погоду прогнозують в Києві 27 січня?

Синоптики кажуть, що на території Київської області та зокрема в столиці у вівторок, 27 січня, прогнозують ожеледь та ожеледицю.

Така погода вважається небезпечною, адже може впливати на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Загалом на Київщині та в самому Києві 27 січня буде хмарно. Прогнозується також мокрий сніг та дощ. Вітряні потоки рухатимуться з силою 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі в області пориви можуть дещо посилюватися до 15 – 18 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби сягатиме від 0 до 5 градусів морозу. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу.

Для уникнення травматизму просимо водіїв і пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху,

– повідомили в міській державній адміністрації.

Як вберегтися під час негоди?

Місцева влада радить жителям дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та не виконувати ризиковані маневри. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ варто знизити швидкість до мінімуму. У негоду потрібно вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. Під час ожеледиці не використовуйте транспорт із літніми шинами. Якщо снігопад сильнішає, то в КМДА радять віддавати перевагу громадському транспорту.

Пішоходам варто не поспішати та йти спокійно та уважно. Руки краще не тримати в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби, щоб краще тримати рівновагу. Якщо відчуваєте, що можете впасти, то потрібно трохи присісти. Таким чином найбільш реально утриматися на ногах під час ожеледиці.

Будьте уважні й на тротуарі, адже автомобіль може занести з дороги. Пам'ятайте, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в 4 – 5 разів.

