Попередження для водіїв та пішоходів: у Києві та області прогнозують негоду
- У Київській області та столиці 27 січня прогнозують ожеледь, ожеледицю, мокрий сніг та дощ.
- Влада радить водіям і пішоходам дотримуватися обережності, знижувати швидкість і уникати ризикованих маневрів під час негоди.
У Київській області синоптики прогнозують небезпечні погодні явища. Внаслідок цього оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Про це пише столичний відділ Укргідрометцентру.
Яку погоду прогнозують в Києві 27 січня?
Синоптики кажуть, що на території Київської області та зокрема в столиці у вівторок, 27 січня, прогнозують ожеледь та ожеледицю.
Така погода вважається небезпечною, адже може впливати на роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Загалом на Київщині та в самому Києві 27 січня буде хмарно. Прогнозується також мокрий сніг та дощ. Вітряні потоки рухатимуться з силою 7 – 12 метрів за секунду.
Уночі в області пориви можуть дещо посилюватися до 15 – 18 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби сягатиме від 0 до 5 градусів морозу. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу.
Для уникнення травматизму просимо водіїв і пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху,
– повідомили в міській державній адміністрації.
Як вберегтися під час негоди?
Місцева влада радить жителям дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та не виконувати ризиковані маневри. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ варто знизити швидкість до мінімуму. У негоду потрібно вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. Під час ожеледиці не використовуйте транспорт із літніми шинами. Якщо снігопад сильнішає, то в КМДА радять віддавати перевагу громадському транспорту.
Пішоходам варто не поспішати та йти спокійно та уважно. Руки краще не тримати в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби, щоб краще тримати рівновагу. Якщо відчуваєте, що можете впасти, то потрібно трохи присісти. Таким чином найбільш реально утриматися на ногах під час ожеледиці.
Будьте уважні й на тротуарі, адже автомобіль може занести з дороги. Пам'ятайте, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в 4 – 5 разів.
Яка погода прогнозується Україні найближчим часом?
З кінця доби 26 січня та протягом 27 січня синоптики прогнозують у кількох областях пориви вітру до 20 метрів за секунду та туман з видимістю 100 – 500 метрів.
Протягом цього тижня в Україні може початися відлига з туманами та опадами. Однак наприкінці тижня температура знову знизиться й прогнозується мороз.
Крім того, до 27 січня має пройти невеликий та помірний сніг. У південних та західних областях опади супроводжуватимуть дощем.