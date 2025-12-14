Дощі, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди на 15 грудня

Погода в Україні в понеділок, 15 грудня, буде хмарною. У деяких регіонах очікується мокрий сніг та дощ.

Також можлива ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, в Україні очікується невеликий мокрий сніг, вдень він випадатиме з дощем. На заході та південному заході країни доба мине без опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде західним, північно-західним зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень – 0…+5 градусів тепла.

На сході та північному сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8 градусів морозу, вдень – близько 0 градусів.

Якою буде температура в українських містах?

Київ +2...+4;

Ужгород +2...+4;

Львів +2...+4;

Івано-Франківськ +2...+4;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4...+6;

Житомир +2…+4;

Вінниця +4…+6;

Одеса +4…+6;

Миколаїв +4…+6;

Херсон +2…+4;

Сімферополь +4...+6;

Кропивницький +2...+4;

Черкаси +2…+4;

Чернігів 0…+2;

Суми 0…+2;

Полтава 0…+2;

Дніпро +2…+4;

Запоріжжя +2…+4;

Донецьк 0…-2;

Луганськ -3…-1;

Харків 0…+2.



Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне