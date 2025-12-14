Укр Рус
14 декабря, 14:45
Дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 15 декабря

Надежда Батюк

Погода в Украине в понедельник, 15 декабря, будет облачной. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и дождь.

Также возможна гололедица на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в Украине ожидается небольшой мокрый снег, днем он будет выпадать с дождем. На западе и юго-западе страны сутки пройдут без осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет западным, северо-западным со скоростью до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем – 0...+5 градусов тепла.

На востоке и северо-востоке ночью столбики термометров будут показывать -3...-8 градусов мороза, днем – около 0 градусов.

Какой будет температура в украинских городах?

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов +2...+4;
  • Ивано-Франковск +2...+4;
  • Тернополь +4...+6;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +4...+6;
  • Ровно +4...+6;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +4...+6;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +4...+6;
  • Херсон +2...+4;
  • Симферополь +4...+6;
  • Кропивницкий +2...+4;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +2...+4;
  • Запорожье +2...+4;
  • Донецк 0...-2;
  • Луганск -3...-1;
  • Харьков 0...+2.


Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном

  • В воскресенье, 14 декабря, в Киеве и Киевской области выпал первый снег этой зимы. Осадки были непродолжительными, однако наконец принесли зимнюю атмосферу в столицу на фоне аномально теплой зимы.

  • На рождественские и новогодние праздники в Украине ожидается незначительное снижение температуры. Однако температура будет оставаться на 1-2 градуса выше нормы даже в праздничную неделю с 22 по 28 декабря.