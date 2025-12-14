Дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 15 декабря
Погода в Украине в понедельник, 15 декабря, будет облачной. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и дождь.
Также возможна гололедица на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в Украине ожидается небольшой мокрый снег, днем он будет выпадать с дождем. На западе и юго-западе страны сутки пройдут без осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами возможен туман.
Ветер будет западным, северо-западным со скоростью до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем – 0...+5 градусов тепла.
На востоке и северо-востоке ночью столбики термометров будут показывать -3...-8 градусов мороза, днем – около 0 градусов.
Какой будет температура в украинских городах?
- Киев +2...+4;
- Ужгород +2...+4;
- Львов +2...+4;
- Ивано-Франковск +2...+4;
- Тернополь +4...+6;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +4...+6;
- Ровно +4...+6;
- Житомир +2...+4;
- Винница +4...+6;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +4...+6;
- Херсон +2...+4;
- Симферополь +4...+6;
- Кропивницкий +2...+4;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +2...+4;
- Донецк 0...-2;
- Луганск -3...-1;
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра
Погода в Украине: коротко о главном
В воскресенье, 14 декабря, в Киеве и Киевской области выпал первый снег этой зимы. Осадки были непродолжительными, однако наконец принесли зимнюю атмосферу в столицу на фоне аномально теплой зимы.
На рождественские и новогодние праздники в Украине ожидается незначительное снижение температуры. Однако температура будет оставаться на 1-2 градуса выше нормы даже в праздничную неделю с 22 по 28 декабря.