Також можлива ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, в Україні очікується невеликий мокрий сніг, вдень він випадатиме з дощем. На заході та південному заході країни доба мине без опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде західним, північно-західним зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень – 0…+5 градусів тепла.

На сході та північному сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8 градусів морозу, вдень – близько 0 градусів.

Якою буде температура в українських містах?

  • Київ +2...+4;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львів +2...+4;
  • Івано-Франківськ +2...+4;
  • Тернопіль +4...+6;
  • Чернівці +2...+4;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк +4...+6;
  • Рівне +4...+6;
  • Житомир +2…+4;
  • Вінниця +4…+6;
  • Одеса +4…+6;
  • Миколаїв +4…+6;
  • Херсон +2…+4;
  • Сімферополь +4...+6;
  • Кропивницький +2...+4;
  • Черкаси +2…+4;
  • Чернігів 0…+2;
  • Суми 0…+2;
  • Полтава 0…+2;
  • Дніпро +2…+4;
  • Запоріжжя +2…+4;
  • Донецьк 0…-2;
  • Луганськ -3…-1;
  • Харків 0…+2.

Прогноз погоди в Україні на 15 грудня
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: коротко про головне

  • У неділю, 14 грудня, у Києві та Київській області випав перший сніг цієї зими. Опади були нетривалими, однак нарешті принесли зимову атмосферу до столиці на тлі аномально теплої зими.

  • На різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури. Однак температура залишатиметься на 1-2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.