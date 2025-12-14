Також можлива ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, в Україні очікується невеликий мокрий сніг, вдень він випадатиме з дощем. На заході та південному заході країни доба мине без опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер буде західним, північно-західним зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень – 0…+5 градусів тепла.
На сході та північному сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3…-8 градусів морозу, вдень – близько 0 градусів.
Якою буде температура в українських містах?
- Київ +2...+4;
- Ужгород +2...+4;
- Львів +2...+4;
- Івано-Франківськ +2...+4;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +4...+6;
- Рівне +4...+6;
- Житомир +2…+4;
- Вінниця +4…+6;
- Одеса +4…+6;
- Миколаїв +4…+6;
- Херсон +2…+4;
- Сімферополь +4...+6;
- Кропивницький +2...+4;
- Черкаси +2…+4;
- Чернігів 0…+2;
- Суми 0…+2;
- Полтава 0…+2;
- Дніпро +2…+4;
- Запоріжжя +2…+4;
- Донецьк 0…-2;
- Луганськ -3…-1;
- Харків 0…+2.
Прогноз погоди в Україні на 15 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Погода в Україні: коротко про головне
У неділю, 14 грудня, у Києві та Київській області випав перший сніг цієї зими. Опади були нетривалими, однак нарешті принесли зимову атмосферу до столиці на тлі аномально теплої зими.
На різдвяні та новорічні свята в Україні очікується незначне зниження температури. Однак температура залишатиметься на 1-2 градуси вище за норму навіть у святковий тиждень з 22 по 28 грудня.