Природне диво сталося на півдні регіону. Про це пише 24 Канал з посиланням на доктора біологічних наук, співробітника Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.
Яка квітка розпустилася на Одещині в грудні?
Південь Одеської області зараз живе в умовах відносно теплих температур, тому попри масовані обстріли та постійну небезпеку там сталося справжнє диво – розквітнув ірис. Зазвичай ця квітка найгарніша на початку травня й до кінця червня, але зараз жовта красуня з'явилася посеред грудня.
Іриси науковець помітив на території української Бессарабії, неподалік парку "Тузлівські лимани". Ці квітки є багаторічними, а особлива цьогорічна погода посприяла тому, що вони порадували своєю красою не лише весною, але й узимку.
Проте погода цього року особлива і непередбачена і тому показує свої сюрпризи. Зазвичай граціозні квіти ірису не тільки приваблюють погляди завдяки розмаїттю відтінків – від кришталево-білого до насичено-фіолетового, а й вражають своєю витонченістю та стійкістю. Цей грудневий ірис жовтий і неймовірно красивий,
– написав Іван Русєв.
Чи будуть морози найближчим часом?
В Україні буде зниження температури. Синоптики прогнозують, що морозно буде вже найближчими днями на північному сході та сході України, де очікується від 1 до 6 градусів морозу, а в інших областях втемпература впаде до близько 3 градусів морозу.
Загалом узимку температура буде дещо вищою за норму. В низці областей можуть бути короткочасні похолодання, а також пройти опади та небезпечні стихійні явища.
Вже 14 грудня оголошено небезпеку через погодні умови в Київській, Вінницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Там очікується хмарна погода з опадами, мокрим снігом, дощем та ожеледицею.