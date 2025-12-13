Природное чудо произошло на юге региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.
Какой цветок распустился в Одесской области в декабре?
Юг Одесской области сейчас живет в условиях относительно теплых температур, поэтому несмотря на массированные обстрелы и постоянную опасность там произошло настоящее чудо – расцвел ирис. Обычно этот цветок самый красивый в начале мая и до конца июня, но сейчас желтая красавица появилась посреди декабря.
Ирисы ученый заметил на территории украинской Бессарабии, недалеко от парка "Тузловские лиманы". Эти цветки являются многолетними, а особая нынешняя погода способствовала тому, что они порадовали своей красотой не только весной, но и зимой.
Однако погода в этом году особая и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы. Обычно грациозные цветы ириса не только привлекают взгляды благодаря разнообразию оттенков – от кристально-белого до насыщенно-фиолетового, но и поражают своим изяществом и устойчивостью. Этот декабрьский ирис желтый и невероятно красивый,
– написал Иван Русев.
Жителей Одесской области порадовал цвет ирисов в декабре: смотрите видео
Будут ли морозы в ближайшее время?
В Украине будет снижение температуры. Синоптики прогнозируют, что морозно будет уже в ближайшие дни на северо-востоке и востоке Украины, где ожидается от 1 до 6 градусов мороза, а в других областях температура упадет до около 3 градусов мороза.
В целом зимой температура будет несколько выше нормы. В ряде областей могут быть кратковременные похолодания, а также пройти осадки и опасные стихийные явления.
Уже 14 декабря объявлено опасность из-за погодных условий в Киевской, Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. Там ожидается облачная погода с осадками, мокрым снегом, дождем и гололедом.