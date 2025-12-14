Также возможна гололедица на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Способствует теплая погода: в Одесской области зимой появился яркий весенний цветок

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в Украине ожидается небольшой мокрый снег, днем он будет выпадать с дождем. На западе и юго-западе страны сутки пройдут без осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет западным, северо-западным со скоростью до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, днем – 0...+5 градусов тепла.

На востоке и северо-востоке ночью столбики термометров будут показывать -3...-8 градусов мороза, днем – около 0 градусов.

Какой будет температура в украинских городах?

Киев +2...+4;

Ужгород +2...+4;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск +2...+4;

Тернополь +4...+6;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +4...+6;

Ровно +4...+6;

Житомир +2...+4;

Винница +4...+6;

Одесса +4...+6;

Николаев +4...+6;

Херсон +2...+4;

Симферополь +4...+6;

Кропивницкий +2...+4;

Черкассы +2...+4;

Чернигов 0...+2;

Сумы 0...+2;

Полтава 0...+2;

Днепр +2...+4;

Запорожье +2...+4;

Донецк 0...-2;

Луганск -3...-1;

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды в Украине на 15 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: коротко о главном