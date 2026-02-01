Укр Рус
В Україну йде мороз до -30, але без опадів: прогноз погоди на 2 лютого
1 лютого, 15:48
В Україну йде мороз до -30, але без опадів: прогноз погоди на 2 лютого

Дарія Черниш

У понеділок, 2 лютого, в Україні протримається морозна погода без опадів. Подекуди уночі стовпчики термометрів опустяться до -30 градусів.

Найвищу температуру повітря прогнозують у Криму та на Закарпатті. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 2 лютого?

За даними синоптиків, опадів в Україні 2 лютого не очікується. Уночі температура буде від -18 до -23 градусів. У північних областях та на Харківщині морози посиляться до -22 – -27 градусів, місцями – до -30.

Удень прогнозують від -13 до -18 градусів. На півдні та південному сході вночі варто очікувати -12 – -17 градусів, а вдень – від -6 до -11 градусів. Найвища температура повітря цього дня, як повідомили синоптики, буде в Криму та на Закарпатті: вночі від -3 до -8 градусів, а вдень триматиметься в межах 0 – -5 градусів.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер очікується північний та північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Якою буде температура по регіонах?

  • Київ -16…-14;
  • Ужгород -4…-2;
  • Львів -14…-12;
  • Івано-Франківськ -14…-12;
  • Тернопіль -15…-13;
  • Чернівці -14…-12;
  • Хмельницький -15…-13;
  • Луцьк -14…-12;
  • Рівне -15…-13;
  • Житомир -16…-14;
  • Вінниця -16…-14;
  • Одеса -9…-7;
  • Миколаїв -10…-8;
  • Херсон -9…-7;
  • Сімферополь -4…-2;
  • Кропивницький -14…-12;
  • Черкаси -14…-12;
  • Чернігів -17…-15;
  • Суми -16…-14;
  • Полтава -16…-14;
  • Дніпро -11…-9;
  • Запоріжжя -9…-7;
  • Донецьк -12…-10;
  • Луганськ -15…-13;
  • Харків -15…-13.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?

  • Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що у середньому температура повітря у лютому буде в межах норми. 

  • На початку місяця очікуються морози, а після 4 лютого синоптики уточнять прогноз температур.

  • Водночас сильних снігопадів найближчим часом не прогнозують. Пов'язано це з антициклоном зі Скандинавії. Майже по всій країні, крім південного сходу, можлива ожеледиця.