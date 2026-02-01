В Україну йде мороз до -30, але без опадів: прогноз погоди на 2 лютого
У понеділок, 2 лютого, в Україні протримається морозна погода без опадів. Подекуди уночі стовпчики термометрів опустяться до -30 градусів.
Найвищу температуру повітря прогнозують у Криму та на Закарпатті. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують на 2 лютого?
За даними синоптиків, опадів в Україні 2 лютого не очікується. Уночі температура буде від -18 до -23 градусів. У північних областях та на Харківщині морози посиляться до -22 – -27 градусів, місцями – до -30.
Удень прогнозують від -13 до -18 градусів. На півдні та південному сході вночі варто очікувати -12 – -17 градусів, а вдень – від -6 до -11 градусів. Найвища температура повітря цього дня, як повідомили синоптики, буде в Криму та на Закарпатті: вночі від -3 до -8 градусів, а вдень триматиметься в межах 0 – -5 градусів.
Також в Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер очікується північний та північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.
Якою буде температура по регіонах?
- Київ -16…-14;
- Ужгород -4…-2;
- Львів -14…-12;
- Івано-Франківськ -14…-12;
- Тернопіль -15…-13;
- Чернівці -14…-12;
- Хмельницький -15…-13;
- Луцьк -14…-12;
- Рівне -15…-13;
- Житомир -16…-14;
- Вінниця -16…-14;
- Одеса -9…-7;
- Миколаїв -10…-8;
- Херсон -9…-7;
- Сімферополь -4…-2;
- Кропивницький -14…-12;
- Черкаси -14…-12;
- Чернігів -17…-15;
- Суми -16…-14;
- Полтава -16…-14;
- Дніпро -11…-9;
- Запоріжжя -9…-7;
- Донецьк -12…-10;
- Луганськ -15…-13;
- Харків -15…-13.
Прогноз погоди в Україні на 2 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати найближчим часом?
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що у середньому температура повітря у лютому буде в межах норми.
На початку місяця очікуються морози, а після 4 лютого синоптики уточнять прогноз температур.
Водночас сильних снігопадів найближчим часом не прогнозують. Пов'язано це з антициклоном зі Скандинавії. Майже по всій країні, крім південного сходу, можлива ожеледиця.