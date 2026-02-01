В Украину идет мороз до -30, но без осадков: прогноз погоды на 2 февраля
В понедельник, 2 февраля, в Украине продержится морозная погода без осадков. Кое-где ночью столбики термометров опустятся до -30 градусов.
Самую высокую температуру воздуха прогнозируют в Крыму и на Закарпатье. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют на 2 февраля?
По данным синоптиков, осадков в Украине 2 февраля не ожидается. Ночью температура будет от -18 до -23 градусов. В северных областях и на Харьковщине морозы усилятся до -22 – -27 градусов, местами – до -30.
Днем прогнозируют от -13 до -18 градусов. На юге и юго-востоке ночью стоит ожидать -12 – -17 градусов, а днем – от -6 до -11 градусов. Самая высокая температура воздуха в этот день, как сообщили синоптики, будет в Крыму и на Закарпатье: ночью от -3 до -8 градусов, а днем будет держаться в пределах 0 – -5 градусов.
Также в Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах местами возможна гололедица. Ветер ожидается северный и северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Какой будет температура по регионам?
- Киев -16...-14;
- Ужгород -4...-2;
- Львов -14...-12;
- Ивано-Франковск -14...-12;
- Тернополь -15...-13;
- Черновцы -14...-12;
- Хмельницкий -15...-13;
- Луцк -14...-12;
- Ровно -15...-13;
- Житомир -16...-14;
- Винница -16...-14;
- Одесса -9...-7;
- Николаев -10...-8;
- Херсон -9...-7;
- Симферополь -4...-2;
- Кропивницкий -14...-12;
- Черкассы -14...-12;
- Чернигов -17...-15;
- Сумы -16...-14;
- Полтава -16...-14;
- Днепр -11...-9;
- Запорожье -9...-7;
- Донецк -12...-10;
- Луганск -15...-13;
- Харьков -15...-13.
Прогноз погоды в Украине на 2 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что в среднем температура воздуха в феврале будет в пределах нормы.
В начале месяца ожидаются морозы, а после 4 февраля синоптики уточнят прогноз температур.
В то же время сильных снегопадов в ближайшее время не прогнозируют. Связано это с антициклоном из Скандинавии. Почти по всей стране, кроме юго-востока, возможна гололедица.