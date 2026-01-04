Морози до -14: прогноз погоди на 5 січня
Перший понеділок нового року, 5 січня, буде морозним. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -14 градусів, удень також буде холодно. Цікаво, що на півдні може бути до +9 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди в Україні на 5 січня?
Буде хмарно, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
Опади будуть, але не всюди: в південних, вночі і в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході країни сніг та дощ. На решті території без опадів.
Вітер західний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду. В Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі -6...-11 градусів, (на півночі Лівобережжя до -14), вдень -1...-6. На півдні та південному сході вночі від +3 тепла до -2, вдень +4...+9.
Яка погода буде в Києві 5 січня?
Теж хмарно і без опадів, по області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер прогнозують західний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду.
В області традиційно буде холодніше за столицю: вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6. У Києві вночі -8...-10, вдень -3...-5.
Погода в обласних центрах
- Київ -5...-3
- Ужгород -3...-1
- Львів -3...-1
- Івано-Франківськ -3...-1
- Тернопіль -3...-1
- Чернівці -3...-1
- Хмельницький -3...-1
- Луцьк -3...-1
- Рівне -3...-1
- Житомир -4...-2
- Вінниця 0...+2
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -4...-2
- Суми -4...-2
- Полтава 0...+2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк 0...-2
- Луганськ 0...-2
- Харків +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Укргідрометцентр
На порталі Ventusky припускають, що в Україні зростатиме сніговий покрив. Тобто намете кучугури.