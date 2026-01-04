Морози до -14: прогноз погоди на 5 січня

Перший понеділок нового року, 5 січня, буде морозним. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -14 градусів, удень також буде холодно. Цікаво, що на півдні може бути до +9 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні на 5 січня?

Буде хмарно, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Опади будуть, але не всюди: в південних, вночі і в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході країни сніг та дощ. На решті території без опадів.

Вітер західний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду. В Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі -6...-11 градусів, (на півночі Лівобережжя до -14), вдень -1...-6. На півдні та південному сході вночі від +3 тепла до -2, вдень +4...+9.

Яка погода буде в Києві 5 січня?

Теж хмарно і без опадів, по області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер прогнозують західний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду.

В області традиційно буде холодніше за столицю: вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6. У Києві вночі -8...-10, вдень -3...-5.

Погода в обласних центрах

Київ -5...-3

Ужгород -3...-1

Львів -3...-1

Івано-Франківськ -3...-1

Тернопіль -3...-1

Чернівці -3...-1

Хмельницький -3...-1

Луцьк -3...-1

Рівне -3...-1

Житомир -4...-2

Вінниця 0...+2

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +7...+9

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів -4...-2

Суми -4...-2

Полтава 0...+2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя +6...+8

Донецьк 0...-2

Луганськ 0...-2

Харків +2...+4



Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Укргідрометцентр

На порталі Ventusky припускають, що в Україні зростатиме сніговий покрив. Тобто намете кучугури.