Морозы до -14: прогноз погоды на 5 января
Первый понедельник нового года, 5 января, будет морозным. Ночью столбики термометров снизятся до -14 градусов, днем также будет холодно. Интересно, что на юге может быть до +9 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине на 5 января?
Будет облачно, на дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Осадки будут, но не везде: в южных, ночью и в большинстве центральных и восточных областей, днем и на юго-западе страны снег и дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер западный с переходом на восточный, 5 – 10 метров в секунду. В Крыму и Приазовье ночью местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью -6...-11 градусов, (на севере Левобережья до -14), днем -1...-6. На юге и юго-востоке ночью от +3 тепла до -2, днем +4...+9.
Какая погода будет в Киеве 5 января?
Тоже облачно и без осадков, по области на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируют западный с переходом на восточный, 5 – 10 метров в секунду.
В области традиционно будет холоднее столицы: ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6. В Киеве ночью -8...-10, днем -3...-5.
Погода в областных центрах
- Киев -5...-3
- Ужгород -3...-1
- Львов -3...-1
- Ивано-Франковск -3...-1
- Тернополь -3...-1
- Черновцы -3...-1
- Хмельницкий -3...-1
- Луцк -3...-1
- Ровно -3...-1
- Житомир -4...-2
- Винница 0...+2
- Одесса +6...+8
- Николаев +6...+8
- Херсон +6...+8
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -4...-2
- Сумы -4...-2
- Полтава 0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье +6...+8
- Донецк 0...-2
- Луганск 0...-2
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды в Украине на 5 января / Укргидрометцентр
На портале Ventusky предполагают, что в Украине будет расти снежный покров. То есть наметет сугробы.