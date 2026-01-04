Укр Рус
Новости Украины Морозы до -14: прогноз погоды на 5 января
4 января, 14:59
2

Морозы до -14: прогноз погоды на 5 января

Ирина Чеботникова

Первый понедельник нового года, 5 января, будет морозным. Ночью столбики термометров снизятся до -14 градусов, днем также будет холодно. Интересно, что на юге может быть до +9 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине на 5 января?

Будет облачно, на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Осадки будут, но не везде: в южных, ночью и в большинстве центральных и восточных областей, днем и на юго-западе страны снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер западный с переходом на восточный, 5 – 10 метров в секунду. В Крыму и Приазовье ночью местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью -6...-11 градусов, (на севере Левобережья до -14), днем -1...-6. На юге и юго-востоке ночью от +3 тепла до -2, днем +4...+9.

Какая погода будет в Киеве 5 января?

Тоже облачно и без осадков, по области на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируют западный с переходом на восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В области традиционно будет холоднее столицы: ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6. В Киеве ночью -8...-10, днем -3...-5.

Погода в областных центрах

  • Киев -5...-3
  • Ужгород -3...-1
  • Львов -3...-1
  • Ивано-Франковск -3...-1
  • Тернополь -3...-1
  • Черновцы -3...-1
  • Хмельницкий -3...-1
  • Луцк -3...-1
  • Ровно -3...-1
  • Житомир -4...-2
  • Винница 0...+2
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +7...+9
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -4...-2
  • Сумы -4...-2
  • Полтава 0...+2
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк 0...-2
  • Луганск 0...-2
  • Харьков +2...+4


Прогноз погоды в Украине на 5 января / Укргидрометцентр 

На портале Ventusky предполагают, что в Украине будет расти снежный покров. То есть наметет сугробы.