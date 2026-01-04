Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Стовпчики термометрів опустяться до -17 градусів: коли в Україну прийдуть люті морози

Який прогноз погоди в Україні на 5 січня?

Буде хмарно, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Опади будуть, але не всюди: в південних, вночі і в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході країни сніг та дощ. На решті території без опадів.

Вітер західний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду. В Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі -6...-11 градусів, (на півночі Лівобережжя до -14), вдень -1...-6. На півдні та південному сході вночі від +3 тепла до -2, вдень +4...+9.

Яка погода буде в Києві 5 січня?

Теж хмарно і без опадів, по області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер прогнозують західний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду.

В області традиційно буде холодніше за столицю: вночі -6...-11 градусів, удень -1...-6. У Києві вночі -8...-10, вдень -3...-5.

Погода в обласних центрах

  • Київ -5...-3
  • Ужгород -3...-1
  • Львів -3...-1
  • Івано-Франківськ -3...-1
  • Тернопіль -3...-1
  • Чернівці -3...-1
  • Хмельницький -3...-1
  • Луцьк -3...-1
  • Рівне -3...-1
  • Житомир -4...-2
  • Вінниця 0...+2
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +7...+9
  • Кропивницький 0...+2
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів -4...-2
  • Суми -4...-2
  • Полтава 0...+2
  • Дніпро 0...+2
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк 0...-2
  • Луганськ 0...-2
  • Харків +2...+4

прогноз погоди на 5.01.2026 - карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Укргідрометцентр

На порталі Ventusky припускають, що в Україні зростатиме сніговий покрив. Тобто намете кучугури.