Де нарешті вигляне сонце, кому чекати туманів, і як зміниться погода на вихідних

Протягом вихідних 29 лютого – 1 березня погода в Україні буде теплою та комфортною. Опадів та сильного вітру не очікується, проте подекуди можливі слабкі тумани. Також по країні, крім півдня та крайнього заходу, буде ожеледиця.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Що буде з погодою на вихідних?

Субота, 28 лютого

У західних областях погода буде мінливо хмарною, проте без істотних опадів. Температура повітря у нічний час становитиме в межах -1...-6 градусів, а протягом дня коливатиметься в діапазоні +6...+11 градусів.

У північних областях погода здебільшого буде малохмарною. Впродовж ночі стовпчики термометрів показуватимуть -3...-8 градусів, удень температура повітря підвищиться і становитиме в межах 0...+5 градусів.

У центральних областях погода теж буде малохмарною, у нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря коливатиметься в межах -3...-8 градусів, але вдень буде вищою і становитиме +2...+7 градусів.

У південних областях та на території Криму здебільшого буде сонячно та сухо. Температура повітря у нічний час становитиме -4…+1 градусів, у денні години показники коливатимуться в діапазоні +3…+8 градусів.

У східних областях також очікується малохмарна погода з відсутністю опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме -6...-11 градусів, впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть -1...+4 градусів.

Неділя, 29 лютого

У західних регіонах утримається мінливо хмарна погода, опадів не буде. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 градусів, а вдень прогріється до +7…+12 градусів.

У північних регіонах буде сухо. Температура повітря протягом ночі ще трішки знизиться і коливатиметься в межах -4...-9 градусів, натомість у денні години стовпчики термометрів показуватимуть +1...+6 градусів.

У центральних регіонах також переважатиме погода без опадів. У нічні години температура повітря буде дещо вищою у порівнянні з минулою добою і становитиме 1...-6 градусів, удень прогнозують +5...+10 градусів.

У південних регіонах та у Криму погода не зазнає відчутних змін. Уночі та вранці подекуди можливий туман. Температура повітря коливатиметься в межах -3...+2 градусів уночі, вдень вона становитиме +6...+11 градусів.

У східних областях також не прогнозують опадів, але там теж у нічні та ранкові години можливе виникнення туману. Температура повітря уночі буде в діапазоні -3...-8 градусів, а вдень очікується +1...+6 градусів.

Яку погоду обіцяють синоптики?