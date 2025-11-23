Аномальне тепло чи сильні морози: яка погода буде в останній тиждень листопада

Погода в останній тиждень листопада буде аномально теплою та нестійкою. Водночас західним областям варто очікувати холод, який супроводжуватиметься снігом та ожеледицею. Деякі інші регіони накриють дощі.

Причиною цього стане нерівномірний розподіл температурного поля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 24 листопада, у західній частині буде сніг та ожеледиця, в інших областях будуть дощі та грози. Температура повітря у західних областях вночі становитиме -2...-7 градусів, а вдень -1...+4 градусів.

На території інших регіонів вночі варто очікувати 0…+11 градусів. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +4…+12 градусів. Водночас на крайньому південному сході місцями буде +13…+16 градусів.

У вівторок, 25 листопада, у західних регіонах будуть дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде -3...+3 градусів, вдень +2...+7 градусів. У південній та східній частині протягом доби буде +2...+13 градусів.

У середу, 26 листопада, на крайньому заході пройдуть дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Вдень у центральних та південних областях можливі шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Уночі температура у західних областях буде -2…+4 градусів, вдень - +4…+10 градусів. В інших областях вночі буде +4…+10 градусів, вдень буде +9…+14 градусів. У південній частині пригріє до 18 градусів.

У четвер, 27 листопада, у південних, центральних та східних областях будуть дощі й тумани. У західних областях протягом доби буде -3...+4 градуси, в інших регіонах +5...+17, залежно від регіону, впродовж доби.

У п'ятницю, 28 листопада, дощі з мокрим снігом будуть у південних, центральних та східних регіонах. Можливі шквали у південній частині, Температура вночі становитиме +4...+10 градусів, вдень +5...12 градусів.

У суботу, 29 листопада, значних опадів в Україні не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -3…+2 градусів, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть +2…+8 градусів.

У неділю, 30 листопада, в усіх областях радше за все буде без опадів, але місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в межах +3...+8 градусів.

Коли вдарять морози в Україні?