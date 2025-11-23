Аномальное тепло или сильные морозы: какая погода будет в последнюю неделю ноября

Погода в последнюю неделю ноября будет аномально теплой и неустойчивой. В то же время западным областям стоит ожидать холод, который будет сопровождаться снегом и гололедом. Некоторые другие регионы накроют дожди.

Причиной этого станет неравномерное распределение температурного поля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Шквалы ветра, снега и морозы будут в части Украины: прогноз погоды на 24 ноября

Какой будет погода на этой неделе?

У понедельник, 24 ноября, в западной части будет снег и гололедица, в других областях будут дожди и грозы. Температура воздуха в западных областях ночью составит -2...-7 градусов, а днем -1...+4 градусов.

На территории других регионов ночью стоит ожидать 0...+11 градусов. Днем столбики термометров будут показывать +4...+12 градусов. В то же время на крайнем юго-востоке местами будет +13...+16 градусов.

У вторник, 25 ноября, в западных регионах будут дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет -3...+3 градусов, днем +2...+7 градусов. В южной и восточной части в течение суток будет +2...+13 градусов.

У среду, 26 ноября, на крайнем западе пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в центральных и южных областях возможны шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Ночью температура в западных областях будет -2...+4 градусов, днем - +4...+10 градусов. В других областях ночью будет +4...+10 градусов, днем будет +9...+14 градусов. В южной части пригреет до 18 градусов.

У четверг, 27 ноября, в южных, центральных и восточных областях будут дожди и туманы. В западных областях в течение суток будет -3...+4 градуса, в других регионах +5...+17, в зависимости от региона, в течение суток.

У пятницу, 28 ноября, дожди с мокрым снегом будут в южных, центральных и восточных регионах. Возможны шквалы в южной части, Температура ночью составит +4...+10 градусов, днем +5...12 градусов.

У субботу, 29 ноября, значительных осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -3...+2 градусов, в дневные часы столбики термометров будут показывать +2...+8 градусов.

У воскресенье, 30 ноября, во всех областях скорее всего будет без осадков, но местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градусов, в дневные часы она будет колебаться в пределах +3...+8 градусов.

Когда ударят морозы в Украине?