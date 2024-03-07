"Справою вже займається прокуратура": які наслідки протесту у Варшаві, який влаштували фермери

У Варшаві 6 грудня польські фермери влаштували протестну акцію біля будинку уряду. Вони використовували піротехнічні засоби та демонстрували антиукраїнські гасла на плакатах.

Протест переріс у сутички з поліцією. Загалом було затримано понад 50 осіб. Про це 24 Каналу розповіла керівниця порталу Ukrayina.pl, журналістка телеканалу tvn24.pl та Super Express Аліна Макарчук. За її словами, частина затриманих була не фермерами, а провокаторами.

Дивіться також Демонструють антиукраїнські гасла: у Польщі протестувальники запалили шини під офісом Туска

"Сьогодні була велика пресконференція польського міністра внутрішніх справ, який сказав, що більша половина затриманих протестувальників влаштовувала сутички напідпитку, тобто там рівень алкоголю в крові доведений вже в поліції і справою займається прокуратура", – сказала журналістка.

Як відреагував польський уряд

Як розповіла Макарчук, Дональд Туск у суботу зустрінеться з місцевими фермерами для обговорення питання. Не всі їхні вимоги можуть виконати польські урядовці, оскільки вони не є послідовними і змінювалися в процесі.

"Наскільки я розумію, зараз тривають розмови польського уряду з Брюсселем, який погодився змінити певні пункти "зеленої угоди", через яку фермери у Польщі, Німеччині, Нідерландах, як вони кажуть на протестах, зазнали великих збитків. Тому протести від початку не були антиукраїнські. Але те, що ми бачили антиукраїнські акції, мене не дивує. Тому що були проросійські мітинги в Німеччині, ми бачили заблокований Париж і провокаторів або співпрацівників російських спецслужб, яких в Європі і на території Польщі, на жаль, не бракує", – зазначила вона.

Військова та гуманітарна допомоги йдуть в Україну. Також функціонують пасажирські перевезення як автотранспортом, так і залізницею.

"З часом протести на кордоні послаблюватимуться, але вже завтра не закінчаться. Провокацій меншатиме. Розігнати силою фермерів поліцейські не можуть, бо Польща є демократичною країною", – додала Макарчук.

Що з російським зерном

Як зазначила журналістка, в Брюсселі є ймовірні розмови про накладення ембарго на певні російські товари, в тому числі і зерно. А також можливість транспортування збіжжя через територію Білорусі.

"За два роки війни на території Євросоюзу Росія завезла 12 мільйонів тонн свого збіжжя. У Польщі з офіційних підрахунків його мільйон тонн в той час, коли українського – 4 мільйони. І звичайно Росія підігріває атмосферу, де всюди розбіжності між нами і нашими союзниками, хоче відвернути їх від нас, нас від них, і це їх план номер один", – пояснила вона.

Важливі перемовини для розв'язанні цієї проблеми, як між державами, так і з Євросоюзом.

Протести поляків: останні новини