"Делом уже занимается прокуратура": какие последствия протеста в Варшаве, который устроили фермеры

В Варшаве 6 декабря польские фермеры устроили протестную акцию возле здания правительства. Они использовали пиротехнические средства и демонстрировали антиукраинские лозунги на плакатах.

Протест перерос в столкновения с полицией. Всего было задержано более 50 человек. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель портала Ukrayina.pl, журналистка телеканала tvn24.pl и Super Express Алина Макарчук. По ее словам, часть задержанных была не фермерами, а провокаторами.

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"Сегодня была большая пресс-конференция польского министра внутренних дел, который сказал, что большая часть задержанных протестующих устраивала столкновения в состоянии алкогольного опьянения, то есть там уровень алкоголя в крови доказан уже в полиции, и делом занимается прокуратура", – сказала журналистка.

Как отреагировало польское правительство

Как рассказала Макарчук, Дональд Туск в субботу встретится с местными фермерами для обсуждения вопроса. Не все их требования могут выполнить польские чиновники, поскольку они не являются последовательными и менялись в процессе.

"Насколько я понимаю, сейчас продолжаются разговоры польского правительства с Брюсселем, который согласился изменить определенные пункты "зеленого соглашения", из-за которого фермеры в Польше, Германии, Нидерландах, как они говорят на протестах, понесли большие убытки. Поэтому протесты изначально не были антиукраинские. Но то, что мы видели антиукраинские акции, меня не удивляет. Потому что были пророссийские митинги в Германии, мы видели заблокированный Париж и провокаторов или сотрудников российских спецслужб, которых в Европе и на территории Польши, к сожалению, хватает", – отметила она.

Военная и гуманитарная помощи идут в Украину. Также функционируют пассажирские перевозки как автотранспортом, так и железной дорогой.

"Со временем протесты на границе будут ослабляться, но уже завтра не закончатся. Провокаций будет меньше. Разогнать силой фермеров полицейские не могут, потому что Польша является демократической страной", – добавила Макарчук.

Что с российским зерном

Как отметила журналистка, в Брюсселе есть вероятные разговоры о наложении эмбарго на определенные российские товары, в том числе и зерно. А также возможность транспортировки зерна через территорию Беларуси.

"За два года войны на территорию Евросоюза Россия завезла 12 миллионов тонн своего зерна. В Польше по официальным подсчетам его миллион тонн, в то время как украинского – 4 миллиона. И конечно Россия подогревает атмосферу, где везде разногласия между нами и нашими союзниками, хочет отвлечь их от нас, нас от них, и это их план номер один", – объяснила она.

Важны переговоры для решения этой проблемы, как между государствами, так и с Евросоюзом.

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