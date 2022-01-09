Протести у Казахстані: в МЗС розповіли, чи є серед загиблих і постраждалих громадяни України

У Казастані сьомий день тривають масштабні акції протесту. На щастя, серед загиблих, постраждалих або затриманих під час масових заходів українців немає.

Про це у неділю, 9 січня, повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан. Зараз найбільша кількість людей в Алмати – 116,

– продовжив речник.

За його словами, міжнародний аеропорт у місті Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

Українці забезпечені житлом

Усі застряглі українці забезпечені тимчасовим житлом та продуктами.

Загроз їхньому життю чи безпеці немає.

Посольство підтримує із ними постійний зв'язок й інформуватиме про подальші кроки.

МЗС взаємодіє з урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити Казахстан.

Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання,

– додав прессекретар міністерства.

Своєю чергою Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану в разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення.

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".

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За попередньою інформацією Міністерства закордонних справ, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ.