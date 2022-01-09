Протесты в Казахстане: в МИД рассказали, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Украины

В Казастане седьмой день продолжаются масштабные акции протеста. К счастью, среди погибших, пострадавших или задержанных во время массовых мероприятий украинцев нет.

Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмены авиарейсов не могут покинуть Казахстан. Сейчас наибольшее количество людей в Алматы – 116,

– продолжил спикер.

По его словам, международный аэропорт в городе Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов и используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

Украинцы обеспечены жильем

Все застрявшие украинцы обеспечены временным жильем и продуктами.

Угроз их жизни или безопасности нет.

Посольство поддерживает с ними постоянную связь и будет информировать о дальнейших шагах.

МИД взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть Казахстан.

Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию безопасности, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания,

– добавил пресс-секретарь Министерства.

В свою очередь Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда наших граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это была лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первой свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2 500 "миротворцев".

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По предварительной информации Министерства иностранных дел, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Султан – Киев.