Стрілянина на ураження, "червоний рівень" загрози: хроніка подій у Казахстані 7 січня

Ситуація у Казахстані продовжує залишатися напруженою. У п'ятницю, 7 січня, президент країни Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ силовикам стріляти на ураження по мітингувальниках. Киргизстан та Таджикистан таки введуть війська в Казахстан. По всій країні оголосили "червоний рівень терористичної загрози".

Про все, що трапилося за сьогодні, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Війська ОДКБ, перші жертви і мародерство: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Зверніть увагу! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.

12:09 – 9 російських літаків з десантниками та військовою технікою приземлилися в аеропорту в Алмати.

11:57 – на Заході Казахстану відновилися мирні мітинги. Люди вийшли на вулиці в Жанаозені та Актау;

11:34 – Вірменія відправила до Казхахстану 100 військових;

10:57 – Казахстан закрив 5 з 7 пунктів пропуску на кордоні з Киргизстаном.

10:36 – Токаєв наказав військовим стріляти на ураження в протестувальників. Президент заявив, що всіх, хто не здасться – знищать.





09:45 – в МЗС Казахстану заявили, що ОДКБ ввела 2 500 військових.

09:24 – Киргизстан і Таджикистан відправили військових в Казахстан.

08:11 – інтернет в Казахстані відключили знову.

07:24 – по всій території Казахстану оголосили "червоний рівень терористичної загрози".

07:06 – у генпрокуратурі Казахстану заявили, що учасникам протестів загрожує довічне ув'язнення і позбавлення громадянства.

06:00 – Токаєв провів засідання "контртерористичного штабу".

05:34 – станом на ранок силовики затримали під час зачисток понад 3 тисячі мітингувальників. Крім того, 18 людей зазнали поранень.

05:07 – у Нур-Султані відновили доступ до інтернету.

01:30 – Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тілеуберді. Під час діалогу представник Вашингтона пообіцяв підтримку Казахстану і заявив, що "уряд може сам впоратися з ситуацією". Тобто США не мають наміру втручатися в те, що відбувається в країні.

Протести в Казахстані

. Причиною тоді було буцімто підвищення цін на газ. Влада пішла на поступки і погодилася знизити вартість блакитного палива, однак це не заспокоїло протестувальників.

Після цього протест

. Серед вимог мітингувальників з'явилися пункти про відставку уряду, боротьбу з корупцією, загальнонаціональні місцеві вибори та подолання впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва на політику Казахстану.

Що відомо про протести у Казахстані

Протести у Казахстані почалися 3 січня. Тоді мітингувальники вимагали знизити ціни на газ, які на початку 2022 року підвищили вдвічі. Щоправда, навіть після виконання цією вимоги, протести не зупинилися.

5 січня мітингувальники також заявили про бажання оновити владу у країні, а демонстрації стали набагато масштабніші.

В Організації Договору про колективну безпеку офіційно підтвердили, що "нададуть допомогу" Казахстану, тобто відправлять туди свої миротворчі сили.

В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.

Ситуація в Казахстані: дивіться відео