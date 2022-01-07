Стрельба на поражение, "красный уровень" угрозы: хроника событий в Казахстане 7 января
Источник:24 канал
Ситуация в Казахстане продолжает оставаться напряженной. В пятницу, 7 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам стрелять на поражение по митингующим. Кыргызстан и Таджикистан все-таки введут войска в Казахстан. По всей стране объявили "красный уровень террористической угрозы".
Обо всем, что случилось за сегодня, читайте в материале 24 канала.
Важно Войска ОДКБ, первые жертвы и мародерство: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Обратите внимание! Информация о событиях, которые происходят в Казахстане, указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.
12:09 – 9 российских самолетов с десантниками и военной техникой приземлились в аэропорту Алматы.
11:57 – на западе Казахстана возобновились мирные митинги. Люди вышли на улицы в Жанаозене и Актау;
11:34 – Армения отправила в Казхахстан 100 военных;
10:57 – Казахстан закрыл 5 из 7 пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном.
10:36 – Токаев приказал военным стрелять на поражение в протестующих. Президент заявил, что всех, кто не сдастся – уничтожат.
09:45 – в МИД Казахстана заявили, что ОДКБ ввела 2 500 военных.
09:24 – Кыргызстан и Таджикистан отправили военных в Казахстан.
08:11 – интернет в Казахстане отключили снова.
07:06 – в генпрокуратуре Казахстана заявили, что участникам протестов грозит пожизненное заключение и лишение гражданства.
06:00 – Токаев провел заседание "контртеррористического штаба".
05:34 – по состоянию на утро силовики задержали во время зачисток больше 3 тысячи митингующих. Кроме того, 18 человек получили ранения.
05:07 – В Нур-Султане восстановили доступ к интернету.
01:30 – Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Во время диалога представитель Вашингтона пообещал поддержку Казахстану и заявил, что "правительство может само справиться с ситуацией". То есть США не намерены вмешиваться в происходящее в стране.Заметьте! Протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года. Причиной тогда было якобы повышение цен на газ. Власть пошла на уступки и согласилась снизить стоимость голубого топлива, однако это не успокоило протестующих. После этого протест приобрел политический характер. Среди требований митингующих появились пункты об отставке правительства, борьбе с коррупцией, общенациональных местных выборах и преодолении влияния бывшего президента Нурсултана Назарбаева на политику Казахстана.
Что известно о протестах в Казахстане
- Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда митингующие требовали снизить цены на газ, которые в начале 2022 года повысили вдвое. Правда, даже после выполнения этого требования протесты не остановились.
- 5 января митингующие также заявили о желании обновить власть в стране, а демонстрации стали гораздо масштабнее.
- В Организации Договора о коллективной безопасности официально подтвердили, что "окажут помощь" Казахстану, то есть отправят туда свои миротворческие силы.
- В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.
Ситуация в Казахстане: смотрите видео