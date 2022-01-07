Стрельба на поражение, "красный уровень" угрозы: хроника событий в Казахстане 7 января

Ситуация в Казахстане продолжает оставаться напряженной. В пятницу, 7 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам стрелять на поражение по митингующим. Кыргызстан и Таджикистан все-таки введут войска в Казахстан. По всей стране объявили "красный уровень террористической угрозы".

Обо всем, что случилось за сегодня, читайте в материале 24 канала.

Важно Войска ОДКБ, первые жертвы и мародерство: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Обратите внимание! Информация о событиях, которые происходят в Казахстане, указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.

12:09 – 9 российских самолетов с десантниками и военной техникой приземлились в аэропорту Алматы.

11:57 – на западе Казахстана возобновились мирные митинги. Люди вышли на улицы в Жанаозене и Актау;

11:34 – Армения отправила в Казхахстан 100 военных;

10:57 – Казахстан закрыл 5 из 7 пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном.

10:36 – Токаев приказал военным стрелять на поражение в протестующих. Президент заявил, что всех, кто не сдастся – уничтожат.





09:45 – в МИД Казахстана заявили, что ОДКБ ввела 2 500 военных.

09:24 – Кыргызстан и Таджикистан отправили военных в Казахстан.

08:11 – интернет в Казахстане отключили снова.

07:06 – в генпрокуратуре Казахстана заявили, что участникам протестов грозит пожизненное заключение и лишение гражданства.

06:00 – Токаев провел заседание "контртеррористического штаба".

05:34 – по состоянию на утро силовики задержали во время зачисток больше 3 тысячи митингующих. Кроме того, 18 человек получили ранения.

05:07 – В Нур-Султане восстановили доступ к интернету.

01:30 – Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Во время диалога представитель Вашингтона пообещал поддержку Казахстану и заявил, что "правительство может само справиться с ситуацией". То есть США не намерены вмешиваться в происходящее в стране.

Что известно о протестах в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда митингующие требовали снизить цены на газ, которые в начале 2022 года повысили вдвое. Правда, даже после выполнения этого требования протесты не остановились.

5 января митингующие также заявили о желании обновить власть в стране, а демонстрации стали гораздо масштабнее.

В Организации Договора о коллективной безопасности официально подтвердили, что "окажут помощь" Казахстану, то есть отправят туда свои миротворческие силы.

В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.

Ситуация в Казахстане: смотрите видео