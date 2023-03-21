"Небезпечно навіть в СНД": у Кремлі сушать голову, як сховати Путіна від арешту

Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Такий крок Заходу став повною несподіванкою для Кремля.

Російська влада виявилася абсолютно не готовою до цієї ситуації. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела у Кремлі, ордер на арешт Владіміра Путіна повністю зламав плани оточення диктатора, інформує 24 Канал.

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Ордер на арешт вдарив по іміджу Путіна як "борця із Заходом"

Кремль збирався розгорнути активну діяльність щодо підготовки Путіна до майбутніх президентських виборів у Росії, які заплановані на 2024 рік.

У 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення" та одного з головних лідерів багатополярного світу,

– зазначають російські ЗМІ.

А для цього вкрай важливі закордонні поїздки, у яких Путін обмежений через рішення МКС.

Для Путіна існує загроза арешту навіть в країнах СНД

Президента країни-агресора можуть затримати у 123 країнах, які є учасниками Римського статуту. У Кремлі тепер зовсім не розуміють, як убезпечити свого диктатора.

Навіть СНД перестає бути безпечним простором для Путіна. Адже серед країн, які ратифікували Римський статут, є, наприклад, Таджикистан,

– зазначають російські медіа.

Водночас у Кремлі сумніваються, що якась з країн пострадянського простору зважиться на арешт Путіна. Однак кремлівські посіпаки диктатора не можуть повністю відкидати таку ймовірність. Відтак, у Кремлі знайшли геніальний вихід – Путін просто не їздитиме у ті країни, де є хоча б мінімальний ризик його арешту.

Удар по російській пропаганді

Раніше очільник Кремля активно здійснював закордонні поїздки. Після того, як диктатор розв'язав війну проти України, він оминав країни Заходу. Водночас здійснював візити до Таджикистану, Туркменістану, Ірану та ще низки країн.

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Такі поїздки були дуже важливими для Путіна. Адже завдяки їм російська пропаганда могла активно брехати росіянам, що у країни-агресорки більше друзів, ніж недоброзичливців. Тепер створити картинку підтримки Росії у світі буде вкрай складно.

Також Путін намагався чергувати свої виїзди з візитами лідерів інших держав до Москви. Тепер зустрічі відбуватимуться не так часто – не можна постійно запрошувати всіх до себе,

– пояснюють джерела російських ЗМІ у Кремлі.

Перші складнощі з виїздами за кордон Путін відчує вже невдовзі. Адже у серпні 2023 року в Південно-Африканській Республіці має відбутися черговий саміт країн БРІКС. ПАР є учасником Римського статуту і вже заявила про те, що "взяла до відома" ордер МКС.

У Кремлі розуміють, що ордерів МКС буде більше

Також Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової, яка є однією з організаторок викрадення дітей в Україні. В адміністрації Путіна припускають, що лише Львовою-Бєловою справа не обмежиться.

Список чиновників, на яких буде видано ордери в Гаазі, може розширитися. Наприклад, до нього можуть увійти губернатори регіонів, де приймають дітей з анексованих українських територій,

– зазначають джерела російських ЗМІ у Кремлі.

Однак, за оцінками російської влади, це ніяк не вплине на життя чиновників. Адже вони й так не виїжджають за кордон під час війни.

Ордер на арешт Путіна: реакція Росії