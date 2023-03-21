Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, що в Нідерландах, 17 березня ухвалив рішення про видачу ордера на арешт президента Росії. У Кремлі одразу ж почали розповідати, що не визнають юрисдикцію МКС, однак чомусь забули згадати, що в цій установі 18 років тому виступав сам Путін, який тоді наголошував важливості існування організації, – інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.

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Трансформація президента Росії

Під час свого виступу на трибуні в Гаазі у 2005 році Владімір Путін, як не дивно, заявляв, що сам факт існування в системі ООН міжнародного суду – це важливий фактор стабільності та легітимності цієї організації. За його словами 18 річної давності, одне зі завдань МКС – виробляти стратегії для реагування на нові виклики та загрози.

Міжнародний суд вносить величезний плив у справу запобігання міжнародних конфліктів та мирного врегулювання тих суперечок, які виникли. У кінцевому результаті ваша діяльність (МКС – 24 Канал) сприяє затвердженню міжнародної справедливості. Це стало можливим завдяки незалежності суду, його особливого статусу та унікальному складу його суддів,

– говорив президент Росії у 2005 році.

Згадаємо, що уже у 2008 році російські війська вдерлися в Грузію та окупували частину її території. У 2014 році розпочалась війна на Донбасі, а у 2022 – повномасштабне вторгнення. Власне, саме відтоді Путін робить усе, аби знову повернутися в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, однак вже у ролі підсудного, на руках якого кров десятки тисяч людей.

Путін виступає в МКС у 2005 році: дивіться відео зі соцмереж

Яка підстава для видачі ордера на арешт Путіна

Варто зазначити, що МКС видав ордер на арешт не тільки президента Росії, а й – уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Очевидно, вона разом зі своїм "бункерним" господарем причетна до викрадення дітей з тимчасово окупованих територій нашої держави.

Разом з тим важливо розуміти, що це рішення не гарантує те, що уже найближчими місяцями Путін відправиться у в'язницю, адже перед тим його потрібно буде ще зловити.

Власне, заарештувати диктатора можуть в лише тих країнах, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду – себто визнали його юрисдикцію. Скажімо, це зробила Німеччина.

До речі, днями у Берліні заявили, що готові застосувати ордер на арешт Путіна, щойно його нога ступить на землі Німеччини.



Як Росія краде дітей / Картинка 24 Каналу

У яких саме країнах можуть заарештувати Путіна / інфографіка 24 Каналу