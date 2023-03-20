Слідчий комітет країни-терористки через три дні після історичного рішення, 20 березня, вирішив й у себе порушити кримінальну справу. Її фігурантами стали прокурор та судді Міжнародного кримінального суду, повідомляє 24 Канал.

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Кого на Росії хочуть притягнути до відповідальності

Як повідомили у Слідчому комітеті Росії, кримінальну справу порушили проти:

прокурора МКС Каріма Ахмад Хана,

судді Томоко Акане,

Розаріо Сальваторе Айтали,

Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

У Росії обурені, що ще місяць тому, 22 лютого, прокурор для отримання ордерів на арешт громадян країни-окупантки направив клопотання до Палати попереднього провадження II МКС. Саме на підставі цього судді Міжнародного кримінального суду й винесли рішення про міжнародні ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

При цьому "захисники права" Росії цинічно заявили, що такі рішення та кримінальне переслідування загалом є нібито незаконними, адже "підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає". І це при тому, що згідно з лютневим звітом Єльського університету і програми Conflict Observatory Державного департаменту США, наразі щонайменше 6 тисяч дітей з України утримуються в 43 таборах Росії. За даними ж Національного інформаційного бюро уряду України, станом на початок березня 2023 року їх може бути понад 16 тисяч.

Як раніше зазначив виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс, такі вчинки є воєнним злочином та можуть вважатися злочином проти людства. Ба більше, "депортація дітей може бути навіть частиною геноцидних намірів".

Прокурор та судді "порушили" низку статтей

На думку Слідчого комітету Росії фігуранти їхньої кримінальної справи порушили низку статтей. І не міжнародного права, а Кримінального кодексу країни-терористки. Усе через те, що "відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав".

Однак варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд не визнає імунітет навіть для глав держав у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людства та геноцидом. А усе це українці спостерігають на своїх землях з боку країни-окупантки уже понад рік.

На Росії заявили, що прокурор притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинних осіб, "незаконно" звинуватив їх у скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також підготував напад на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом.

Натомість у діях суддів Міжнародного кримінального суду у Росії побачили ознаки інших злочинів. А саме: приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, та свідомо незаконне взяття його під варту. Усе це, за словами росіян зроблено з метою ускладнення міжнародних відносин.

Ордер на арешт Путіна: коротко