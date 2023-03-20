Следственный комитет страны-террориста спустя три дня после исторического решения, 20 марта, решил и у себя возбудить уголовное дело. Ее фигурантами стали прокурор и судьи Международного уголовного суда, сообщает 24 канал.

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Кого в России хотят привлечь к ответственности

Как сообщили в Следственном комитете России, уголовное дело возбудили против:

прокурора МУС Карима Ахмад Хана,

судьи Томоко Акане,

Розарио Сальваторе Айталы,

Серхио Херардо Угальде Годиннеса.

В России возмущены, что еще месяц назад, 22 февраля, прокурор для получения ордеров на арест граждан страны-оккупанта направил ходатайство в Палату предварительного производства II МУС. Именно на основании этого судьи Международного уголовного суда и вынесли решение о международных ордерах на арест Путина и Марии Львовой-Беловой.

При этом "защитники права" России цинично заявили, что такие решения и уголовное преследование в целом являются якобы незаконными, ведь "оснований для привлечения к уголовной ответственности нет". И это при том, что согласно февральскому отчету Йельского университета и программы Conflict Observatory Государственного департамента США, сейчас по меньшей мере 6 тысяч детей из Украины содержатся в 43 лагерях России. По данным Национального информационного бюро правительства Украины, по состоянию на начало марта 2023 года их может быть более 16 тысяч.

Как ранее отметил исполнительный директор Международной ассоциации юристов Марк Эллис, такие поступки являются военным преступлением и могут считаться преступлением против человечества. Более того, "депортация детей может быть даже частью геноцидных намерений".

Прокурор и судьи "нарушили" ряд статей

По мнению Следственного комитета России, фигуранты их уголовного дела нарушили ряд статей. И не международного права, а Уголовного кодекса страны-террориста. Все потому, что "в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств".

Однако следует отметить, что Международный уголовный суд не признает иммунитет даже для глав государств по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. А все это украинцы наблюдают на своих землях со стороны страны-оккупанта уже больше года.

На России заявили, что прокурор привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц, "незаконно" обвинил их в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также подготовил нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.

В действиях судей Международного уголовного суда в России увидели признаки других преступлений. А именно: приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, и заведомо незаконное заключение его под стражу. Все это, по словам россиян, сделано с целью усложнения международных отношений.

Ордер на арест Путина: коротко