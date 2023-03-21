"Опасно даже в СНГ": в Кремле ломают голову, как спрятать Путина от ареста

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Такой шаг Запада стал полной неожиданностью для Кремля.

Российские власти оказались совершенно не готовы к этой ситуации. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле, ордер на арест Владимира Путина полностью сломал планы окружения диктатора, информирует 24 Канал.

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Ордер на арест ударил по имиджу Путина как "борца с Западом"

Кремль собирался развернуть активную деятельность по подготовке Путина к предстоящим президентским выборам в России, которые запланированы на 2024 год.

В 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и одного из главных лидеров многополярного мира,

– отмечают российские СМИ.

А для этого крайне важны заграничные поездки, в которых Путин ограничен из-за решения МУС.

Для Путина существует угроза ареста даже в странах СНГ

Президента страны-агрессора могут задержать в 123 странах, являющихся участниками Римского устава. В Кремле теперь совсем не понимают, как обезопасить своего диктатора.

Даже СНГ перестает быть безопасным местом для Путина. Ведь среди стран, ратифицировавших Римский устав, есть, например, Таджикистан,

– отмечают российские медиа.

В то же время в Кремле сомневаются, что какая-либо из стран постсоветского пространства решится на арест Путина. Однако кремлевские приспешники диктатора не могут полностью отвергать такую вероятность. Следовательно, в Кремле нашли гениальный выход – Путин просто не будет ездить в страны, где есть хотя бы минимальный риск его ареста.

Удар по российской пропаганде

Ранее глава Кремля активно совершал заграничные поездки. После того как диктатор развязал войну против Украины, он избегал стран Запада. В то же время осуществлял визиты в Таджикистан, Туркменистан, Иран и еще ряд стран.

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Такие поездки были очень важны для Путина. Ведь благодаря им российская пропаганда могла активно врать россиянам, что у страны-агрессора больше друзей, чем недоброжелателей. Теперь создать картинку поддержки России в мире будет очень сложно.

Также Путин пытался чередовать выезды с визитами лидеров других государств в Москву. Теперь встречи будут проходить не так часто – нельзя постоянно приглашать всех к себе,

– объясняют источники российских СМИ в Кремле.

Первые сложности с выездами за границу Путин испытает уже скоро. Ведь в августе 2023 года в Южно-Африканской Республике должен пройти очередной саммит стран БРИКС. ЮАР является участником Римского устава и уже заявила о том, что "приняла к сведению" ордер МУС.

В Кремле понимают, что ордеров МУС будет больше

Также Международный уголовный суд выдал ордер на арест детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, которая является одним из организаторов похищения детей в Украине. В администрации Путина предполагают, что только Львовой-Беловой дело не ограничится.

Список чиновников, на которых будут изданы ордера в Гааге, может расшириться. Например, в него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей с аннексированных украинских территорий,

– отмечают источники российских СМИ в Кремле.

Однако, по оценкам российских властей, это никак не отразится на жизни чиновников. Они ведь и так не выезжают за границу во время войны.

Ордер на арест Путина: реакция России