Планували шкоду Україні: політик із Казахстану проаналізував зустріч Путіна і Токаєва

У четвер, 9 листопада, російський диктатор Владімір Путін поїхав до Казахстану. Там він зустрівся з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. Під час зустрічі було кілька показових моментів.

Насамперед варто відзначити, що зв'язок Росії та Казахстану не послабшав. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов. За його словами, навіть відкриті дані свідчать, що співпраця між країнами росте.

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Про що свідчить зустріч Путіна й Токаєва

Владіміра Путіна особисто зустрів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, хоч за протоколом іноземних гостей зустрічає міністр закордонних справ або ж прем'єр-міністр країни.

Візит Путіна Токаєв назвав історичним. Зустрічно Путін назвав Казахстан найбільшим союзником Росії. Це фіксує той факт, як Казахстан виглядає у євразійській спільноті. Це друга економіка після Росії,

– зауважив Мухтар Аблязов.

У межах зустрічі сторони відмітили, що за 2022 рік виріс товарообіг між країнами більш ніж на 10%. Цей товарообіг збільшений зокрема через експорт Казахстану в Росію товарів подвійного призначення, зокрема реекспорту з Китаю.

За підсумками цього року Путін офіційно заявив, що за 8 місяців товарообіг збільшився майже на 7%. Зрозуміло, що за результатами усього року буде зафіксований іще більший ріст.

"Токаєв ще в травні заявив, що потрібно покращити логістичну інфраструктуру, саме для того, щоб Росія, у якої проблеми з Заходом та Європою, могла здійснювати експорт своїх товарів через Казахстан. Зараз інфраструктуру Казахстану для цього й використовують", – наголосив політик.

Мухтар Аблязов про зустріч Токаєва та Путіна: дивитись відео

Очевидно, що такі зустрічі показують, що Казахстан діє на стороні Росії. Лише за цей рік лідери країн мали уже 5 зустрічей, ще дві – заплановано.

"Всі фрази про те, що Казахстан начебто віддаляється від Росії – неправда. Вороги України зустрілись, виробили спільний план дій, щоб організувати максимальну шкоду вашій країні. Тільки так я сприймаю цю зустріч", – наголосив Аблязов.

Хто у Казахстані допомагає Росії

Продовжуючи тему товарообігу між Казахстаном та Росією, варто зауважити й таке. Офіційні дані, які показують шалений ріст експорту товарів подвійного призначення до Росії, відрізняються від реальності. На жаль, вони є іще більшими.

Казахстан публічно заявляє, що не буде сприяти обходу санкцій для Росії. А Путін підтверджує це, мовляв, ви справді маєте виконувати міжнародні обов'язки. Така риторика звучить, але по факту, обсяги лише зростають, дані відкриті,

– підкреслив Аблязов.

Щобільше, Путін на зустрічі заявив, що у Казахстані зареєстровано 42 тисячі компаній з іноземним втручанням. Фактично половина з них – близько 19 тисяч – російські.

"Це юридичні особи Казахстану, якими володіють росіяни. І якраз вони здійснюють реекспорт, різноманітні поставки подвійних товарів. А оскільки Казахстан не підпадає під ті ж санкції, як Росія, вони користуються банківськими послугами, відкритими кордонами. Це державна політика", – наголосив політик.

Так само мовиться про поставки газу через казахстанську трубопровідну інфраструктуру. Росія зараз поставляє близько 25 мільярдів кубів газу в Європу (раніше – 140 мільярдів). За підрахунками експертів, Росії потрібно буде до 5 років не просто, щоб відновити втрачений об'єм, а й наростити його.

Тож ситуація справді є непростою. У Росії й далі є союзники, готові допомагати навіть за таких обставин.

Зустріч Путіна й Токаєва: що відомо