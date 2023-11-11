Планировали ущерб Украине: политик из Казахстана проанализировал встречу Путина и Токаева

В четверг, 9 ноября, российский диктатор Владимир Путин уехал в Казахстан. Там он встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В ходе встречи было несколько показательных моментов.

Прежде всего, стоит отметить, что связь России и Казахстана не ослаб. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. По его словам, даже открытые данные свидетельствуют о том, что сотрудничество между странами растет.

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О чем свидетельствует встреча Путина и Токаева

Владимира Путина лично встретил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, хотя по протоколу иностранных гостей встречает министр иностранных дел или премьер-министр страны.

Визит Путина Токаев назвал историческим. Встречно Путин назвал Казахстан величайшим союзником России. Это фиксирует тот факт, что Казахстан выглядит в евразийском сообществе. Это вторая экономика после России,

– заметил Мухтар Аблязов.

В рамках встречи стороны отметили, что за 2022 год вырос товарооборот между странами более чем на 10%. Этот товарооборот увеличен в частности из-за экспорта Казахстана в Россию товаров двойного назначения, в частности реэкспорта из Китая.

По итогам этого года Путин официально заявил, что за 8 месяцев товарооборот увеличился почти на 7%. Понятно, что по результатам всего года будет зафиксирован еще больший рост.

"Токаев еще в мае заявил, что нужно улучшить логистическую инфраструктуру именно для того, чтобы Россия, у которой проблемы с Западом и Европой, могла осуществлять экспорт своих товаров через Казахстан. Сейчас инфраструктуру Казахстана для этого и используют", – подчеркнул политик.

Мухтар Аблязов о встрече Токаева и Путина: смотреть видео

Очевидно, что такие встречи показывают, что Казахстан действует на стороне России. Только за этот год у лидеров стран было уже 5 встреч, еще две – запланировано.

"Все фразы о том, что Казахстан вроде бы удаляется от России – неправда. Враги Украины встретились, выработали совместный план действий, чтобы организовать максимальный ущерб вашей стране. Только так я воспринимаю эту встречу", – подчеркнул Аблязов.

Кто в Казахстане помогает России

Продолжая тему товарооборота между Казахстаном и Россией, следует отметить и следующее. Официальные данные, показывающие безумный рост экспорта товаров двойного назначения в Россию, отличаются от реальности. К сожалению, они еще больше.

Казахстан публично заявляет, что не будет способствовать обходу санкций для России. А Путин подтверждает это, мол, вы действительно должны выполнять международные обязанности. Такая риторика звучит, но по факту, объемы только растут, данные открыты,

– подчеркнул Аблязов.

Более того, Путин на встрече заявил, что в Казахстане зарегистрировано 42 тысячи компаний с иностранным вмешательством. Фактически половина из них – около 19 тысяч – русские.

" Это юридические лица Казахстана, которыми владеют россияне. И как раз они осуществляют реэкспорт, всевозможные поставки двойных товаров. А поскольку Казахстан не подпадает под такие же санкции, как Россия, они пользуются банковскими услугами, открытыми границами. Это государственная политика", – подчеркнул политик.

Также говорится о поставках газа через казахстанскую трубопроводную инфраструктуру. Россия сейчас поставляет около 25 миллиардов кубов газа в Европу (ранее – 140 миллиардов). По подсчетам экспертов, России потребуется до 5 лет не просто, чтобы восстановить утраченный объем, но и нарастить его.

Поэтому ситуация действительно непростая. В России и дальше есть союзники, готовые помогать даже при таких обстоятельствах.

Встреча Путина и Токаева: что известно