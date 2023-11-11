Прежде всего, стоит отметить, что связь России и Казахстана не ослаб. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. По его словам, даже открытые данные свидетельствуют о том, что сотрудничество между странами растет.
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О чем свидетельствует встреча Путина и Токаева
Владимира Путина лично встретил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, хотя по протоколу иностранных гостей встречает министр иностранных дел или премьер-министр страны.
Визит Путина Токаев назвал историческим. Встречно Путин назвал Казахстан величайшим союзником России. Это фиксирует тот факт, что Казахстан выглядит в евразийском сообществе. Это вторая экономика после России,
– заметил Мухтар Аблязов.
В рамках встречи стороны отметили, что за 2022 год вырос товарооборот между странами более чем на 10%. Этот товарооборот увеличен в частности из-за экспорта Казахстана в Россию товаров двойного назначения, в частности реэкспорта из Китая.
По итогам этого года Путин официально заявил, что за 8 месяцев товарооборот увеличился почти на 7%. Понятно, что по результатам всего года будет зафиксирован еще больший рост.
"Токаев еще в мае заявил, что нужно улучшить логистическую инфраструктуру именно для того, чтобы Россия, у которой проблемы с Западом и Европой, могла осуществлять экспорт своих товаров через Казахстан. Сейчас инфраструктуру Казахстана для этого и используют", – подчеркнул политик.
Мухтар Аблязов о встрече Токаева и Путина: смотреть видео
Очевидно, что такие встречи показывают, что Казахстан действует на стороне России. Только за этот год у лидеров стран было уже 5 встреч, еще две – запланировано.
"Все фразы о том, что Казахстан вроде бы удаляется от России – неправда. Враги Украины встретились, выработали совместный план действий, чтобы организовать максимальный ущерб вашей стране. Только так я воспринимаю эту встречу", – подчеркнул Аблязов.
Кто в Казахстане помогает России
Продолжая тему товарооборота между Казахстаном и Россией, следует отметить и следующее. Официальные данные, показывающие безумный рост экспорта товаров двойного назначения в Россию, отличаются от реальности. К сожалению, они еще больше.
Казахстан публично заявляет, что не будет способствовать обходу санкций для России. А Путин подтверждает это, мол, вы действительно должны выполнять международные обязанности. Такая риторика звучит, но по факту, объемы только растут, данные открыты,
– подчеркнул Аблязов.
Более того, Путин на встрече заявил, что в Казахстане зарегистрировано 42 тысячи компаний с иностранным вмешательством. Фактически половина из них – около 19 тысяч – русские.
" Это юридические лица Казахстана, которыми владеют россияне. И как раз они осуществляют реэкспорт, всевозможные поставки двойных товаров. А поскольку Казахстан не подпадает под такие же санкции, как Россия, они пользуются банковскими услугами, открытыми границами. Это государственная политика", – подчеркнул политик.
Также говорится о поставках газа через казахстанскую трубопроводную инфраструктуру. Россия сейчас поставляет около 25 миллиардов кубов газа в Европу (ранее – 140 миллиардов). По подсчетам экспертов, России потребуется до 5 лет не просто, чтобы восстановить утраченный объем, но и нарастить его.
Поэтому ситуация действительно непростая. В России и дальше есть союзники, готовые помогать даже при таких обстоятельствах.
Встреча Путина и Токаева: что известно
- Пятая за год встреча президентов России и Казахстана состоялась в Астане. Во время переговоров с Путиным обсуждались вопросы строительства атомной электростанции. Этому готов содействовать "Росатом". В то же время известно, что именно казахское общество не в восторге от этой идеи, поэтому окончательное решение о построении АЭС должно быть принято на референдуме.
- Путин во время встречи отметил, что вместе с Токаевым говорили об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. В частности он добавил, что страны планируют сотрудничать в космической отрасли.
- Интересно отметить, что во время пресс-конференции, на которой была российская делегация, Касим-Жомарт Токаев перешел на казахский. Вероятно, это стало неожиданностью для российских представителей, на что указывало их озадаченость. Они должны были искать наушник для перевода.