Санкції проти Росії президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запроваджує у своїх інтересах. Таку думку 24 Каналу озвучив юрист опозиційної партії El Tiregi (Казахстан) Нурсултан Єрмаханов.

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"Якщо зараз Токаєв не буде робити кроків щодо запобігання вторинних санкцій щодо Казахстану, наш народ не такий, як у Росії, і не буде просто мовчати. Це може викликати різні хвилювання. Це зараз для них дуже небезпечно", – вважає він.

Зверніть увагу! Казахстан заявив про заборону експорту 106 товарів до Росії. Мовиться про високотехнологічні продукти, які загарбники можуть використовувати у війні проти України. Зокрема, це дрони, електрочіпи та електроніка.

Токаєв хоче втримати владу

Нурсултан Єрмаханов зазначив, що протести у Казахстані, які відбулись у січні 2022 року довели, що народ може зібратись та висловити незадоволення діями влади. Тому зараз для Токаєва важливо зберегти владу.

Зараз по діях Токаєва помітно, що він намагається розв'язувати проблеми, які з'являються тут і зараз. Системно він не підходить. Тому мені здається, зараз головне для нього – втримати владу протягом семи років і далі поставити свого наступника,

– сказав юрист.

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