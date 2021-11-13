Путін має хитрий план: як Кремль хоче використати Лукашенка та Білорусь

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко ухвалили концепцію міграційної політики та затвердили військову доктрину. На даному етапі можна аналізувати певні інтереси Російської Федерації.

Зокрема, Кремль прагне розмістити російські бази на території сусідньої Білорусі. До чого це може привести – 24 каналу розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

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У Кремлі хочуть свої військові бази на території Білорусі

Білорусь та Росія планують посилювати регіональне угруповання військ. Ігор Тишкевич каже, що Москва спробує все ж таки втягнути Білорусь у формат, коли на території Республіки будуть російські бази, чого поки не дуже хоче Мінськ.

За словами Тишкевича, Кремль має свої плани щодо Білорусі / Фото Міжнародного центру перспективних досліджень

Також Кремль хоче максимізувати співпрацю військово-промислового комплексу Білорусі з російським. Тим самим фактично повернути відносини до стану 2013 року, коли білоруська оборонка фактично була підрядником для російської. Але ця ситуація змінилася до 2019 року.

У 2013 році 80% експорту військової білоруської продукції, в першу чергу нової, приходилося на Російську Федерацію. Це були не фінальні вироби, а певні складові частини російських комплексів, які Москва пропонувала, в тому числі на зовнішніх ринках. Однак у 2019 році на долю Росії припадало лише 26% військового експорту Республіки Білорусь. Ігор Тишкевич Аналітик Українського інституту майбутнього

Для Росії, пояснив експерт, звісно, це неприпустима ситуація. Тому другий напрям – це співпраця військово-промислових комплексів та максимальна залученість білоруських спеціалістів у роботу на російську оборонку.

Путін не полишає надій розмістити російські бази в Білорусі / Фото з архіву 24 каналу

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