Путин имеет хитрый план: как Кремль хочет использовать Лукашенко и Беларусь
Источник:24 канал
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину. На данном этапе можно анализировать определенные интересы Российской Федерации.
В частности, Кремль стремится разместить российские базы на территории соседней Беларуси. К чему это может привести – 24 каналу рассказал аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
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В Кремле хотят разместить свои военные базы на территории Беларуси
Беларусь и Россия планируют усиливать региональную группировку войск. Игорь Тышкевич говорит, что Москва попытается все же втянуть Беларусь в формат, когда на территории Республики будут российские базы, чего пока не очень хочет Минск.
По словам Тышкевича, Кремль имеет свои планы по Беларуси / Фото Международного центра перспективных исследований
Также Кремль хочет максимизировать сотрудничество военно-промышленного комплекса Беларуси с российским. Тем самым фактически вернуть отношения к состоянию 2013 года, когда белорусская оборонка фактически была подрядчиком для российской. Но эта ситуация изменилась к 2019 году.
В 2013 году 80% экспорта военной белорусской продукции, в первую очередь новой, приходилось на Российскую Федерацию. Это были не финальные изделия, а определенные составные части российских комплексов, которые Москва предлагала, в том числе на внешних рынках. Однако в 2019 году на долю России приходилось лишь 26% военного экспорта Республики Беларусь.
Для России, пояснил эксперт, конечно, это недопустимая ситуация. Поэтому второе направление – это сотрудничество военно-промышленных комплексов и максимальная вовлеченность белорусских специалистов в работу на российскую оборонку.
Путин не оставляет надежд разместить российские базы в Беларуси / Фото из архива 24 канала
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Что происходит на границе Беларуси:
- Из Беларуси к границе с Польшей 8 ноября отправилась колонна мигрантов. Некоторым из них удалось прорваться на территорию страны и скрыться. Однако впоследствии людей задержали.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко спровоцировал политический кризис на польско-белорусской границе для дестабилизации ситуации в ЕС. В то же время премьер-министр Латвии назвал ситуацию с мигрантами "гибридной атакой на весь Евросоюз".
- В немецком Бундестаге предложили открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу, привлекая к этому Украину. В ответ на это Алексей Данилов порекомендовал немецким социал-демократам разместить мигрантов из Беларуси у себя дома.
- Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что из-за событий в Беларуси украинскую границу дополнительно будут охранять 8 500 военных.