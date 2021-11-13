Путин имеет хитрый план: как Кремль хочет использовать Лукашенко и Беларусь

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину. На данном этапе можно анализировать определенные интересы Российской Федерации.

В частности, Кремль стремится разместить российские базы на территории соседней Беларуси. К чему это может привести – 24 каналу рассказал аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

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В Кремле хотят разместить свои военные базы на территории Беларуси

Беларусь и Россия планируют усиливать региональную группировку войск. Игорь Тышкевич говорит, что Москва попытается все же втянуть Беларусь в формат, когда на территории Республики будут российские базы, чего пока не очень хочет Минск.



По словам Тышкевича, Кремль имеет свои планы по Беларуси / Фото Международного центра перспективных исследований

Также Кремль хочет максимизировать сотрудничество военно-промышленного комплекса Беларуси с российским. Тем самым фактически вернуть отношения к состоянию 2013 года, когда белорусская оборонка фактически была подрядчиком для российской. Но эта ситуация изменилась к 2019 году.

В 2013 году 80% экспорта военной белорусской продукции, в первую очередь новой, приходилось на Российскую Федерацию. Это были не финальные изделия, а определенные составные части российских комплексов, которые Москва предлагала, в том числе на внешних рынках. Однако в 2019 году на долю России приходилось лишь 26% военного экспорта Республики Беларусь. Игорь Тышкевич Аналитик Украинского института будущего

Для России, пояснил эксперт, конечно, это недопустимая ситуация. Поэтому второе направление – это сотрудничество военно-промышленных комплексов и максимальная вовлеченность белорусских специалистов в работу на российскую оборонку.



Путин не оставляет надежд разместить российские базы в Беларуси / Фото из архива 24 канала

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Что происходит на границе Беларуси: