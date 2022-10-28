Чому насправді Путін не поїде на G20 і до чого тут убитий генерал Сулеймані

Ймовірно, Путін не наважиться поїхати на саміт G20 в Індонезії, хоча казав, що ще "подумає". Однак на це вказує той факт, що російський диктатор публічно обурився через убивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Чого боїться диктатор

Як заяви Путіна про Сулеймані та саміт "Великої двадцятки" між собою пов'язані – пояснив політтехнолог Михайло Шейтельман. Свою думку він висловив на стрімі 24 каналу.

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Наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані особисто віддав тогочасний президент США Дональд Трамп . У ніч на 3 січня 2020 року Сполучені Штати завдали ракетного удару в Багдаді , яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Так, за словами політтехнолога, Путін згадав іранського генерала Сулеймані більш як за 2 роки після його смерті. Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Кажуть, саме він переконав Росію втрутитися в неї, що змінило розклад сил всередині країни.​

Путіна обурило те, що нібито Сулеймані як "державного діяча" вбили на території третьої країни. Однак його це розізлило чомусь лише зараз,

– зауважив Шейтельман.

Крім цього, в Ірані 25 жовтня ліквідували полковника Ісламської революції, який міг відповідати за дрони для росії, та одного із командирів організації "Басідж".

Ймовірно, президент країни-терористки побоюється, що його теж можуть ліквідувати.

"Це саме ті дві причини, чому він не поїхде на G20. Особливо, після того, як Латвія, Естонія та Польща визнали Росію країною-спонсором териризму. Він розуміє, що Блінкен (держсек США – 24 канал) теж це може зробити на саміті та попросити видати їм Путіна", – зазначив Шейтельман.

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