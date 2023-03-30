Україна відреагувала на можливий візит Путіна до Туреччини
Російський диктатор Володимир Путін може наприкінці квітня приїхати до Туреччини. Україна вже готує офіційну позицію.
Ймовірно, варіанти візиту Путіна справді опрацьовують. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар на брифінгу, інформує 24 Канал.
Важливо Путін невдовзі може приїхати до Туреччини: чи затримають його там
Путіну краще їхати до Гааги
Боднар зазначив, що про можливий візит або онлайн-включення повідомляли ЗМІ. МЗС та інші офіційні органи влади поки це не підтверджували. Наразі Україна опрацьовує це питання.
Річ у тім, що в Туреччині будується перша АЕС. 27 квітня планують завантажити ядерне паливо до першого енергоблоку. Оскільки будує Росатом, то швидше за все опрацьовувалися варіанти візиту.
Дипломат наголосив, що Путін – воєнний злочинець, тому йому "краще їхати до Гааги".
Чи затримають Путіна в Туреччині
Боднар зазначив, що Туреччина не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тому диктатора там не затримають.
Щоправда, заарештувати диктатора зможуть в інших країнах:
- Наприклад, Вірменія визнала відповідними конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом.
- Південно-Африканська Республіка може бути першою, хто заарештує Путіна під час його запланованого візиту в серпні.
- Німеччина також готова затримати Путіна, якщо він опиниться на її території. Росіяни у відповідь вже видаються погрозами "піти на Берлін".