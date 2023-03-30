Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, ця зустріч важлива для Ердогана, бо перед президентськими виборами та через землетруси, інфляцію у країні він хоче покращити дипломатичні відносини.

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Основна мета візиту

Вігірінський зазначив, що цей візит може мати певну вигоду для Путіна. Після отримання ордера на арешт від МКС диктатор відвідає Туреччину, яка є членом НАТО та прагне вступити до Євросоюзу.

Ердоган заявляв, що Путін може приїхати на відкриття АЕС. На думку політолога, це не стане основною причиною візиту.

Безперечно, вони можуть говорити про газовий хаб, який Росія і Туреччина планують сформувати на території Туреччини. Туреччина стане постачальником газу для країн ЄС, концентруючи потоки з інших країн,

– сказав він.

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Що потрібно Ердогану

Андрій Вігірінський підкреслив, що для Ердогана ця зустріч теж важлива, бо перед президентськими виборами та через землетруси, інфляцію у країні він хоче покращити дипломатичні відносини.

"Це налагодження дипломатичних відносин, які протягом останніх декількох місяців намагається реалізувати Росія на своєму майданчику, – це нормалізація відносин між Сирією і Туреччиною, щоб завершити 10-річну війну", – зауважив політолог.

Він припустив: якщо Туреччина серйозно говорить про те, що хоче бути майданчиком для переговорів щодо припинення війни в Україні, то під час зустрічі будуть концентруватися на зовнішній політиці. Зокрема, обговорять завершення війни у Сирії або мінімізацію людських втрат.

Шанси, що цей візит відбудеться, великі. Взаємозалежність між Туреччиною та Росією висока. Туреччина має важелі впливу на Росію,

– вважає Вігірінський.

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