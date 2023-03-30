Ймовірно, варіанти візиту Путіна справді опрацьовують. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар на брифінгу, інформує 24 Канал.

Важливо Путін невдовзі може приїхати до Туреччини: чи затримають його там

Путіну краще їхати до Гааги

Боднар зазначив, що про можливий візит або онлайн-включення повідомляли ЗМІ. МЗС та інші офіційні органи влади поки це не підтверджували. Наразі Україна опрацьовує це питання.

Річ ц тім, що в Туреччині будується перша АЕС. 27 квітня планують завантажити ядерне паливо до першого енергоблоку. Оскільки будує Росатом, то швидше за все опрацьовувалися варіанти візиту.

Дипломат наголосив, що Путін – воєнний злочинець, тому йому " краще їхати до Гааги".

Чи затримають Путіна в Туреччині

Боднар зазначив, що Туреччина не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тому диктатора там не затримають.

Щоправда, заарештувати диктатора зможуть в інших країнах: