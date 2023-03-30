Ймовірно, варіанти візиту Путіна справді опрацьовують. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар на брифінгу, інформує 24 Канал.
Важливо Путін невдовзі може приїхати до Туреччини: чи затримають його там
Путіну краще їхати до Гааги
Боднар зазначив, що про можливий візит або онлайн-включення повідомляли ЗМІ. МЗС та інші офіційні органи влади поки це не підтверджували. Наразі Україна опрацьовує це питання.
Річ ц тім, що в Туреччині будується перша АЕС. 27 квітня планують завантажити ядерне паливо до першого енергоблоку. Оскільки будує Росатом, то швидше за все опрацьовувалися варіанти візиту.
Дипломат наголосив, що Путін – воєнний злочинець, тому йому " краще їхати до Гааги".
Чи затримають Путіна в Туреччині
Боднар зазначив, що Туреччина не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тому диктатора там не затримають.
Щоправда, заарештувати диктатора зможуть в інших країнах:
- Наприклад, Вірменія визнала відповідними конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом.
- Південно-Африканська Республіка може бути першою, хто заарештує Путіна під час його запланованого візиту в серпні.
- Німеччина також готова затримати Путіна, якщо він опиниться на її території. Росіяни у відповідь вже видаються погрозами "піти на Берлін".