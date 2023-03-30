Вероятно, варианты визита Путина действительно прорабатывают. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге, информирует 24 Канал.

Важно Путин вскоре может приехать в Турцию: задержат ли его там

Путину лучше ехать в Гаагу

Боднар отметил, что о возможном визите или онлайн-включении сообщали СМИ. МИД и другие официальные органы власти это пока не подтверждали. В настоящее время Украина прорабатывает этот вопрос.

Дело в том, что в Турции строится первая АЭС. 27 апреля планируют загрузить ядерное топливо в первый энергоблок. Поскольку строит Росатом, то, скорее всего, прорабатывались варианты визита.

Дипломат подчеркнул, что Путин – военный преступник, поэтому ему "лучше ехать в Гаагу".

Задержат ли Путина в Турции

Боднар отметил, что Турция не ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина. Потому диктатора там не задержат.

Правда, арестовать диктатора смогут в других странах: