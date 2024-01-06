Головний путінський посіпака: російська опозиціонерка сказала, хто керує Кремлем

Неодноразово деякі експерти наголошували, що влада в Росії належить не Путіну, а наближеним до нього особам. Так наразі активізувалися дві постаті, які можуть виступити у перегонах за президентське крісло.

Російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова в розмові з 24 Каналом назвала, хто саме наразі керує політичними процесами в Росії.

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Посіпаки Путіна

Одним з ключових гравців на російській політичні арені Ольга Курносова називає Сєргєя Кирієнка. Він керує так званою "виборчою" кампанією Путіна разом з його адміністрацією.

"Ходять чутки, що Кирієнко засидівся у своєму кріслі і одразу після виборів його кудись посунуть, але куди саме – не зрозуміло", – сказала опозиціонерка.

Сєргєй Кирієнко – перший заступник керівника адміністрації президента Росії. Він керував низкою фейкових референдумів на тимчасово окупованій території Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А також виступив за знищення української енергетики. Саме Кирієнко був ініціатором створення "спецназу інформаційної війни" в Росії, аби продовжувати маніпулювати фейками.

Турчак розійшовся. Людина, яка не генеральний, але секретар "Єдіной Росії". Він їздив з Кирієнком на окуповані території, засмутився, що у Кирієнка є той, хто носить йому портфель, і вирішив створити озброєну гвардію "Єдіной Росії" – ПВК "Еспаньйола",

– додала Курносова.

Андрєя Турчака називали фактичним головним керівником пропутінської партії "Єдіная Росія". Він – син близьких друзів Путіна. Був наймолодшим губернатором у Росії та фігурував у скандалі із побиттям журналіста.

"Мені здається, коли Легіон перейде кордон, вони всі втечуть. Принаймні після того, як в Бєлгород підуть і всі (посіпаки Путіна – 24 Канал) розбіжаться", – додала аналітикиня.

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