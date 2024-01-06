Главный путинский соратник: российская оппозиционерка сказала, кто руководит Кремлем

Неоднократно некоторые эксперты отмечали, что власть в России принадлежит не Путину, а приближенным к нему лицам. Так, активизировались две фигуры, которые могут выступить в гонке за президентское кресло.

Российская оппозиционерка и политический аналитик Ольга Курносова в разговоре с 24 Каналом назвала, кто именно сейчас управляет политическими процессами в России.

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Приспешники Путина

Одним из ключевых игроков на российской политической арене Ольга Курносова называет Сергея Кириенко. Он руководит так называемой "избирательной" кампанией Путина вместе с его администрацией.

"Ходят слухи, что Кириенко засиделся в своем кресле и сразу после выборов его куда-то сдвинут, но куда именно – непонятно", – сказала оппозиционерка.

Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента России. Он руководил рядом фейковых референдумов на временно оккупированной территории Луганской, Запорожской и Херсонской областей. А также выступил за уничтожение украинской энергетики. Именно Кириенко был инициатором создания "спецназа информационной войны" в России, чтобы продолжать манипулировать фейками.

Турчак разошелся. Человек, не генеральный, но секретарь "Единой России". Он ездил с Кириенко на оккупированные территории, расстроился, что у Кириенко есть тот, кто носит ему портфель, и решил создать вооруженную гвардию "Единой России" – ЧВК "Эспаньола",

– добавила Курносова.

Андрея Турчака называли фактическим главным руководителем пропутинской партии "Единая Россия". Он – сын близких друзей Путина. Был самым молодым губернатором в России и фигурировал в скандале с избиением журналиста.

"Мне кажется, когда Легион перейдет границу, они все убегут. По крайней мере после того, как в Белгород пойдут и все (соратники Путина – 24 Канал) разбежатся", – добавила аналитик.

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