Росія скоро стане непотрібною: як США витісняють Путіна з ринку нафти

Вже декілька днів Путін не з'являється на публіці. Він переховується від свого ж оточення, яке хоче його "з'їсти" через те, що він на всіх фронтах програє і не скористався тим, що Трамп йому пропонував в Анкориджі.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, підкресливши, що особливо у Москві нервують на тлі того, що Росія втратила Венесуелу і свої танкери, які США затримали. А це величезний бізнес, який пов'язаний з російськими елітами, зокрема Сечін і Патрушев втратили на венесуельському бізнесі мільярди доларів.

Росія ризикує втратити ще й Іран

Зі слів політтехнолога, сьогодні окрім ситуації у Венесуелі, неспокійні часи в Ірані. Там продовжуються масові протести проти політичного режиму країни й Трамп вже заявив, що США за потреби можуть втрутитись. Як відомо, Іран – партнер Росії й наразі не варто виключати, що вона може втратити і його.

"Є шанс, що в Тегерані відбудеться революція і американці візьмуть в ній участь. Якщо отримати Іран, то США будуть керувати і венесуельською, і іранською нафтою. В Ірані нічого перезавантажувати не треба, все працює, залишається лише запустити туди своїх підрядників. Зараз американці заходять у Венесуелу. У Трампа запланована нарада з нафтовиками щодо мільярдних інвестицій туди", – розповів Шейтельман.

До відома! В Ірані у південній провінції Фарс на родовищі Pazan були відкриті запаси газу і нафти. Щодо нафти, вони оцінюються в розмірі 200 мільйонів барелів, щодо газу – 280 мільярдів кубометрів.

Політтехнолог зазначив, що на тлі цих подій російська нафта стає непотрібною, Сполучені Штати її скасовують. Якщо ж США вдасться мати вплив і над Іраном, тоді, з його слів, "Шахеди", які Росія отримує від Тегерану, можуть змінити свій напрямок. Якщо Іран буде під контролем США, то й іранські дрони-камікадзе, зі слів Шейтельмана, вже російськими не будуть. Він не виключає, що вони летітимуть не з Росії в Україну, а навпаки.

Те саме щодо балістичних ракет. Європа нам їх не продає, бо просто своїх не має. А от Іран, ставши на прохання США демократично вільним, нам їх продасть. Теоретично ризики зараз для росіян такі. Венесуела вже ними втрачена, танкери теж. Путін відмовився підписувати мирну угоду, тому все проґавив,

– озвучив Шейтельман.

Як зауважив політтехнолог, звучать думки, що Трамп може ще розвернутися в бік Росії. Він це теж не виключає, але наголосив, що, як видно від початку нового 2026 року, він всім оголосив війну: Європі, Китаю, Росії. Тож американський президент наразі перебуває саме у войовничому настрої, аж ніяк не в прагненні зближатись з Москвою та намагатись, як це було раніше, догодити Путіну.

Яка нині ситуація в Ірані?