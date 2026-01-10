Россия скоро станет ненужной: как США вытесняют Путина с рынка нефти

Уже несколько дней Путин не появляется на публике. Он скрывается от своего же окружения, которое хочет его "съесть" из-за того, что он на всех фронтах проигрывает и не воспользовался тем, что Трамп ему предлагал в Анкоридже.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, подчеркнув, что особенно в Москве нервничают на фоне того, что Россия потеряла Венесуэлу и свои танкеры, которые США задержали. А это огромный бизнес, связаный с российскими элитами, в частности Сечин и Патрушев потеряли на венесуэльском бизнесе миллиарды долларов.

Россия рискует потерять еще и Иран

По словам политтехнолога, сегодня кроме ситуации в Венесуэле, неспокойные времена в Иране. Там продолжаются массовые протесты против политического режима страны и Трамп уже заявил, что США при необходимости могут вмешаться. Как известно, Иран – партнер России и ныне не стоит исключать, что она может потерять и его.

"Есть шанс, что в Тегеране произойдет революция и американцы примут в ней участие. Если получить Иран, то США будут управлять и венесуэльской, и иранской нефтью. В Иране ничего перезагружать не надо, все работает, остается только запустить туда своих подрядчиков. Сейчас американцы заходят в Венесуэлу. У Трампа запланировано совещание с нефтяниками по миллиардным инвестициям туда", – рассказал Шейтельман.

К сведению! В Иране в южной провинции Фарс на месторождении Pazan были открыты запасы газа и нефти. Относительно нефти, они оцениваются в размере 200 миллионов баррелей, относительно газа – 280 миллиардов кубометров.

Политтехнолог отметил, что на фоне этих событий российская нефть становится ненужной, Соединенные Штаты ее отменяют. Если же США удастся иметь влияние и над Ираном, тогда, с его слов, "Шахеды", которые Россия получает от Тегерана, могут изменить свое направление. Если Иран будет под контролем США, то и иранские дроны-камикадзе, со слов Шейтельмана, уже российскими не будут. Он не исключает, что они будут лететь не из России в Украину, а наоборот.

То же самое относительно баллистических ракет. Европа нам их не продает, потому что просто своих нет. А вот Иран, став по просьбе США демократически свободным, нам их продаст. Теоретически риски сейчас для россиян такие. Венесуэла уже ими потеряна, танкеры тоже. Путин отказался подписывать мирное соглашение, поэтому все упустил,

– озвучил Шейтельман.

Как отметил политтехнолог, звучат мысли, что Трамп может еще развернуться в сторону России. Он это тоже не исключает, но отметил, что, как видно с начала нового 2026 года, он всем объявил войну: Европе, Китаю, России. Поэтому американский президент сейчас находится именно в воинственном настроении, отнюдь не в стремлении сближаться с Москвой и пытаться, как это было раньше, угодить Путину.

Какова сейчас ситуация в Иране?