Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что в США уже давно рассматривали возможность захвата российских танкеров. Однако Трамп некоторое время был не готов к этому.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Почему Трамп пошел на захват российских танкеров?

Олег Саакян предположил, что действия американских войск в отношении теневого флота России связаны с одним важным фактором.

Это персональная ложь Путина об атаке на его резиденции. Я думаю, что это продемонстрировало, что Путин готов прямо в лоб врать Трампу в ситуации, когда тот понимает, что ему врут. Путин так же действует и с другими,

– сказал он.

Такое поведение кремлевского диктатора неприемлемо для западных политиков.

Важно! В конце декабря Кремль заявил о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае, после чего российский лидер пожаловался Трампу. Впрочем президент США распространил материал New York Post, в котором эту историю названо выдумкой Москвы и примером российской дезинформации.

Политолог подчеркнул, что постоянная ложь путинских сторонников уже является привычной для американцев и других. Все это объясняют тем, что это их работа.

Но когда это разговор лидеров, то он предполагает базовый уровень доверия. В западной дипломатии принято, что тогда друг другу откровенно не врут. Путин же сидел и врал,

– отметил Саакян.

Это может свидетельствовать о том, что для кремлевского диктатора Трамп ничем не отличается от других политиков, которых тот всегда сознательно обманывал. Американский лидер не готов такое терпеть, ведь считает себя лучше других. Поэтому, вероятно, и принял решение усилить давление на теневой флот России.

Однако также есть вариант, что Путину донесли ложную информацию об атаке на его резиденцию, которую он озвучил Трампу. Если это так, то ставит кремлевского диктатора в еще худшее положение, потому что показывает его слабость и неспособность контролировать ситуацию в собственной стране.

В любом случае, по мнению политолога, Путин сам все испортил в отношениях с Трампом.

Что известно о задержании российских танкеров США?