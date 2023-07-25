Страх втрати єдиних "друзів": чому Путін написав статтю про вихід Росії із зернової угоди

На тлі російських атак на українські порти із продовольством Путін написав статтю, в якій пояснив країнам Африки, чому Росія "змушена" залишити їх голодними. Він заявив, що Захід "зіпсував" гуманітарне призначення зернової угоди, використавши її для власного збагачення.

Путін знову взявся за перо. І написав цілу статтю-виправдання про вихід Росії з зернової угоди. Певно, російський диктатор вважав, що на папері його слова звучатимуть переконливіше, бо у розмови і виступи вже мало хто вірить, навіть, такі віддані шанувальники, як країни Африки.

В Інституті з вивчення війни пояснили, чому саме Путін вирішив написати статтю.

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"Винен Захід"

24 липня світ побачила нова стаття Путіна "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього". У ній диктатор намагається пояснити африканським друзям вихід Росії із зернової угоди. І, намагаючись виправдатися, традиційно звинувачує Захід.

За словами Путіна, саме через "злісний" Захід, і, звичайно, Україну, Росія змушена розірвати зернові домовленості.

Очільник Кремля заявив, що, мовляв, погодився на зернову угоду, аби врятувати від голоду найбідніші країни Африки, Азії і Латинської Америки.

Водночас західні партнери використали зернову угоду для самозбагачення. Вони начебто вивозили українське зерно, а потім його перепродавали. Як наслідок, "бідні африканські країни недоотримали зерна", "все пішло" – західному "багатію".

Крім того, Путін згадав і за власне горе – за санкції щодо російського експорту зерна і добрив.

Путін нищить їжу для Африки

Росія не просто пішла із зернової угоди. Вона займається шкідництвом. І це теж треба якось пояснити африканським країнам.

Одразу після заяви про вихід з угоди 18-19 липня Росія здійснила атаки на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська. Внаслідок цього було знищено 60 тисяч тонн зерна. За цими атаками пішли й наступні.

Росія цілеспрямовано знищує портову інфраструктуру України та саме продовольство.

Путін розуміє, що ці дії дуже вдаряють по його стосункам з країнами Африки, а тому намагається пом’якшити шкоду від них, перекидаючи провину на Захід і виправдовуючись.

Нищачи продовольство, призначене для країн Африки, у статті диктатор закликає Африку до продовження "традиційно тісної співпраці на світовій арені" та наголошує на важливості "безперебійного постачання продовольства" для "підтримки політичної стабільності африканських держав".

Путін і БРІКС

В Інституті вивчення війни зазначають, що стаття Путіна – це ще й жалюгідна спроба врятувати свій політичний статус та репутацію в очах країн Глобального Півдня.

Нагадаємо, що ще нещодавно було невідомо, чи Путін приїде до ПАР на саміт БРІКС особисто чи пришле собі заміну.

БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) – група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.

З одного боку, – це можливість продемонструвати свою владу хоча б в одній з частин світу, а також привселюдно вкотре начхати на міжнародні закони.

З іншого боку, – страх бути справді заарештованим. ПАР, як країна, яка ратифікувала Римський статус, мала б заарештувати Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Втім, африканський лідер Сиріл Рамафоса дуже не бажав чинити подібне з російським "другом", тому закликав його не приїжджати і прислати замість себе главу МЗС Лаврова.

Зрештою, страх опинитися за ґратами переміг. На саміт Путін не поїде. Буде присутній онлайн.

Однак відчуття збентеження лишилося.

Аналітики кажуть, що це збентеження через свою неможливість особисто відвідати саміт БРІКС стало одним із стимулів для Путіна до письмово виправдання.

Росія та зернова угода