Страх потери единственных "друзей": почему Путин написал статью о выходе России из зерновой сделки

На фоне российских атак на украинские порты с продовольствием Путин написал статью, в которой объяснил странам Африки, почему Россия "вынуждена" оставить их голодными. Он заявил, что Запад "испортил" гуманитарное назначение зернового соглашения, использовав его для собственного обогащения.

Путин снова принялся за перо. И написал целую статью-оправдание о выходе России из зерновой сделки. Видимо, российский диктатор считал, что на бумаге его слова будут звучать убедительнее, потому что в разговоры и выступления уже мало кто верит, даже такие преданные поклонники, как страны Африки.

В Институте по изучению войны объяснили, почему именно Путин решил написать статью.

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"Виновате Запад"

24 июля в свет вышла новая статья Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". В нем диктатор пытается объяснить африканским друзьям выход России из зерновой сделки. И, пытаясь оправдаться, традиционно обвиняет Запад.

По словам Путина, именно из-за "злостного" Запада, и, конечно, Украины, Россия вынуждена разорвать зерновые договоренности.

Глава Кремля заявил, что, мол, согласился на зерновое соглашение, чтобы спасти от голода беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.

В то же время, западные партнеры использовали зерновое соглашение для самообогащения. Они якобы вывозили украинское зерно, а затем его перепродавали. Как следствие, "бедные африканские страны недополучили зерна", "все пошло" – западному "богачу".

Кроме того, Путин упомянул и за собственное горе – за санкции в отношении российского экспорта зерна и удобрений.

Путин уничтожает еду для Африки

Россия не просто ушла из зерновой сделки. Она занимается вредительством. И это тоже нужно как-то объяснить африканским странам.

Сразу после заявления о выходе из соглашения 18-19 июля Россия совершила атаки на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска. В результате было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. За этими атаками последовали и следующие.

Россия целенаправленно уничтожает портовую инфраструктуру Украины и само продовольствие.

Путин понимает, что эти действия очень ударяют по его отношениям со странами Африки, а потому пытаются смягчить вред от них, перебрасывая вину на Запад и оправдываясь.

Уничтожая продовольствие, предназначенное для стран Африки, в статье диктатор призывает их к продолжению "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене" и подчеркивает важность "бесперебойных поставок продовольствия" для "поддержания политической стабильности африканских государств".

Путин и БРИКС

В Институте изучения войны отмечают, что статья Путина – это еще и жалкая попытка спасти свой политический статус и репутацию в глазах стран Глобального Юга.

Напомним, что еще недавно было неизвестно, приедет ли Путин в ЮАР на саммит БРИКС лично или пришлет себе замену.

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) – группа крупнейших по площади и населению стран, которые развиваются.

С одной стороны, это возможность продемонстрировать свою власть хотя бы в одной из частей света, а также публично в который раз наплевать на международные законы.

С другой стороны, страх быть действительно арестованным. ЮАР, как страна, ратифицировавшая Римский статус, должна была арестовать Путина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Впрочем, африканский лидер Сирил Рамафоса очень не желал поступать подобним образом с российским "другом", поэтому призвал его не приезжать и прислать вместо себя главу МИД Лаврова.

В конце концов страх оказаться за решеткой победил. На саммит Путин не уедет. Будет присутствовать онлайн.

Однако чувство неловкости осталось.

Аналитики говорят, что эта неловкость из-за своей невозможности лично посетить саммит БРИКС стало одним из стимулов для Путина к письменному оправданию.

Россия и зерновое соглашение