Розплачується за свою помилку: якого приниження Трамп не зміг простити Путіну

Останні різкі заяви Дональда Трампа у бік Володимира Путіна свідчать про те, що він змінив своє ставлення щодо Росії і більше не ведеться на лестощі очільника Кремля. Проте росіяни саме своїми діями спричинили таку ситуацію.

Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу пояснив головну помилку Путіна у відносинах з Трампом. Він припустив, чи вдасться Кремлю відновити взаєморозуміння з Білим домом.

Завдяки чому Путіну вдавалося тривалий час привертати увагу Трампа?

"У Путіна досить тривалий час виходило маніпулювати Трампом, скеровувати його у потрібний Росії напрямок", – зазначив Несвітайлов.

Проте ця вся історія, на його думку, трималась, зокрема, на інтимності цього процесу. До певного моменту у Путіна і Трампа склався особистий контакт. Вони проводили годинні телефонні розмови, коли Трамп, як наївна школярка, упадав за Путіним.

У них був чіткий розподіл ролей. Путін дарував президенту США картини, ходив молитись за нього в церкву. Це все дуже подобалось Трампу, адже Путін висловлював йому певною мірою повагу, і Трамп через це танув перед ним,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Проте росіяни загрались в цю гру емоційних гойдалок, коли вони то відходили назад, то робили крок назустріч. Цього разу Кремль, як відзначив Несвітайлов, не дав Трампу нічого та не пішов на жодні поступки.

Напередодні зустрічі президента США з Володимиром Зеленським, Путін зателефонував у США, щось наобіцяв Трампу, а потім виявилося із розмови з Лавровим, що позиція Росії по факту не змінилась,

– наголосив він.

Ще й Кирило Дмитрієв приїздить до США після запроваджених санкцій проти Росії санкцій і привозить цукерки. Також він розповідає представникам адміністрації Трампа про успішні випробування ракети "Буревісник" і про нібито 10-тисячне угрупування Збройних Сил України, яке перебуває в оточенні росіян.

До слова. Дональд Трамп відреагував на випробування Росією ядерної ракети "Буревісник". Президент США зауважив, що росіяни знають про те, що американський атомний підводний човен перебуває біля їхнього узбережжя. Він додав, що США "постійно випробовують ракети". Трамп вважає, що Путін не має погрожувати, а повинен завершити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".

"Він приїхав з багажем заготовлених пропагандистських шаблонів, до яких вже звик навіть Трамп", – пояснив Максим Несвітайлов.

Росіяни вважали, на його думку, що все буде працювати так, як і раніше. Вони навішують щось Трампу і він повірить, як вже відбувалося. А виявилось, що ситуація змінилась.

Це почало напружувати, тому що Путін вирішив публічно продемонструвати свою перевагу над Трампом. А єдине, що може бути більше за любов Трампа до Путіна, так це любов Трампа до власного его. Через те що Путін зачепив президента США публічно, він тепер і платить,

– вважає експерт-міжнародник.

Цього разу, додав він, було зовсім неприховане приниження Трампа з боку Кремля, яке не можна було жодним чином продати за перемогу. Росіяни самі собі викопали цю могилу, і це дуже грає зараз на руку Україні.

Що цьому передувало?