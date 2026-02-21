"Це не глухий кут 2023 року": експерт із безпеки відповів, що буде на фронті у 2026 році

Західні ЗМІ напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення пишуть, що Путін ухвалив рішення про початок великої війни у 2020 році. У Кремлі всі знали про цей намір, а українська розвідка активно вивчала спроможності Росії в період 2020 – 2021 років.

Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що напередодні вторгнення росіяни проводили багато військових навчань, під приводом яких стягували у європейську частину Росії свій особовий склад.

Що вказувало на те, що Росія почне велику війну?

За тиждень до широкомасштабної збройної агресії експерти Українського центру безпеки та співпраці дійшли висновку, що велика війна все-таки розпочнеться. Зі слів Жмайла, одним з елементів було те, що в європейській частині Росії почали розгортатися польові шпиталі, активно насичуватися персоналом. Як раз для того, аби приймати поранених російських бійців.

Щодо вторгнення, так росіяни сказали, що це ніяке не вторгнення, а "сво". Те, що зробили американці у Венесуелі – те саме хотіли зробити росіяни. Їм це не вдалося, вони не врахували низький рівень своєї армії та високу горизонтальну здатність до опору українського народу,

– підкреслив Жмайло.

З його слів, досвід революцій в Україні російською стороною не був вивчений. А гроші, які вона вкладала в агентурну мережу, в більшості були розкрадені й ніякої реальної опорної агентури Росія не отримала.

Чому Путін пішов війною на Україну?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці вважає, що Путін ухвалив рішення розв'язати повномасштабну війну через те, що Україна почала все далі відриватися від Росії. Він зауважив, що у Кремлі від 2014 року вірили, що частково окупована Донеччина та Крим відіграватимуть таку ж роль, яку відіграє окуповане Придністров'я для Молдови.

Також були великі покладання в Росії на вибори в Україні у 2019 році, беручи до уваги, що та риторика, яка була у Зеленського, зі слів Жмайла, більше сприймалася у Москві. Однак коли прийшла нова влада і почала призначати на посади таких осіб, як генерал Буданов, Залужний, тобто авторитетних військовиків, у Кремлі зрозуміли, що Україна продовжує рухатися в бік НАТО і ЄС.

"Тому Росія зрозуміла, що це, можливо, її останній шанс втримати Україну, бо без неї розбудова неоімперії буде неможлива. Як мінімум, за тиждень українські спецслужби знали, звідки будуть удари. Бригади ЗСУ, зокрема 72-а, вирушили набагато раніше, ніж о 4 ранку 24 лютого, займати оборонні рубежі", – озвучив Жмайло.

В якій фазі зараз перебуває війна?

Нині Україна зайшла у фазу тотальної війни на виснаження. Росія вперлася у своїх військово-промислових можливостях, які наразі обмежені. Український ВПК завантажений, зі слів Жмайла, на 15 мільярдів з перспективою розширення до 55. Він наголосив, що чия система буде стійкіша, той і матиме шанс вистояти в цій війні.

"Якщо ми зможемо на кожен "Шахед" виготовити 3 дрони-перехоплювача, якщо зможемо на вакантну позицію українського піхотинця, якого не вистачає на фронті, виготовити 2 – 3 НРК, передбачити більшу кількість БпЛА і завдавати ними ударів по Росії, тоді ми точно матимемо шанс не те щоб протриматися 2026 рік, а й сточити наступальний потенціал Росії. Ось в такій ми зараз фазі, але це точно не та, яка була у 2023 році, коли війна зайшла у глухий кут", – вважає Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що у командування України є бачення, як діяти далі. Однак нашій державі не вистачає грошей, людей, проте, з його слів, найголовніше, що є план дій щодо продовження спротиву російській агресії. У Росії ситуація дещо інша, там є ресурс, яким вона просто завалює фронт в надії, що Україна розвалиться всередині.

Зауважте! Генерал армії США у відставці Девід Петреус, коментуючи ситуацію на фронті напередодні четвертої річниці повномасштабного збройного вторгнення Росії на українську землю вказав на те, що його шокувало в цій війні. Він озвучив, що його вразили людські втрати російської армії, які сягнули вже понад 1,2 мільйони осіб. Петреус наголосив, що це більше, ніж становили всі втрати армії США в період Другої світової війни.

